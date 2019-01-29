دوليه

تغلب العربي على نادي البحرين 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه الأخضر في المنامة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وسجل هدفي العربي لاعبه بدر طارق على مدار الشوطين حيث افتتح التسجيل في الشوط الاول من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني من لعبة جماعية متقنة. ويخوض الأخضر اليوم ثاني مبارياته الودية أمام النجمة البحريني على ستاد المحرق.

من جانبه قال رئيس الوفد اسماعيل حبيب أنه تم عرض اللاعبين حسين الموسوي وفهد الرشيدي على طبيب المنتخب البحريني الذي طمأن الجهاز الفني بأن إصابة اللاعبين طفيفة وبامكانهم الانخراط في تدريبات الفريق والمشاركة في المباريات.

