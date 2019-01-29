loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

العربي هزم البحرين ودياً

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 29 يناير 2019

تغلب العربي على نادي البحرين 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه الأخضر في المنامة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وسجل هدفي العربي لاعبه بدر طارق على مدار الشوطين حيث افتتح التسجيل في الشوط الاول من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني من لعبة جماعية متقنة. ويخوض الأخضر اليوم ثاني مبارياته الودية أمام النجمة البحريني على ستاد المحرق.
من جانبه قال رئيس الوفد اسماعيل حبيب أنه تم عرض اللاعبين حسين الموسوي وفهد الرشيدي على طبيب المنتخب البحريني الذي طمأن الجهاز الفني بأن إصابة اللاعبين طفيفة وبامكانهم الانخراط في تدريبات الفريق والمشاركة في المباريات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة