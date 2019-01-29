دوليه

حقق كاظمة انتصارا مستحقاً على الجهراء 65-61 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة درع الاتحاد لكرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز الكويت على العربي 106-39. وفي المجموعة الأولى فاز القادسية على اليرموك 89-77، والنصر على العربي 80-78. وبهذه النتائج رفع كاظمه رصيده الى 4 نقاط متساوياً مع القرين في صدارة المجموعة الثانية فيما ارتفع رصيد الجهراء والكويت الى 3 نقاط ثم الصليبيخات والشباب بنقطتين. وفي المجموعة الأولى تصدر القادسية والنصر برصيد 4 نقاط ثم الساحل واليرموك 3 نقاط، والعربي والتضامن نقطتان لكل منهما. وينص نظام البطولة على تأهل اول فريقين من كل مجموعة الى نصف النهائي حيث يلعب الأول في المجموعة الأولى مع الثاني في المجموعة الثانية والعكس في نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

