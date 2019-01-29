loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كاظمة تفوق على الجهراء في «درع السلة»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 29 يناير 2019

حقق كاظمة انتصارا مستحقاً على الجهراء 65-61 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة درع الاتحاد لكرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز الكويت على العربي 106-39. وفي المجموعة الأولى فاز القادسية على اليرموك 89-77، والنصر على العربي 80-78. وبهذه النتائج رفع كاظمه رصيده الى 4 نقاط متساوياً مع القرين في صدارة المجموعة الثانية فيما ارتفع رصيد الجهراء والكويت الى 3 نقاط ثم الصليبيخات والشباب بنقطتين. وفي المجموعة الأولى تصدر القادسية والنصر برصيد 4 نقاط ثم الساحل واليرموك 3 نقاط، والعربي والتضامن نقطتان لكل منهما. وينص نظام البطولة على تأهل اول فريقين من كل مجموعة الى نصف النهائي حيث يلعب الأول في المجموعة الأولى مع الثاني في المجموعة الثانية والعكس في نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة