دوليه

يلتقي القادسية مع العربي في 06:30 مساء اليوم على صالة الأول ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي تشهد مباراة أخرى تجمع كاظمة مع التضامن على صالة الأخير في التوقيت ذاته، فيما تأجلت مباراة الكويت مع الجهراء بسبب استعداد الأبيض للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها تونس في فبراير المقبل حيث يقيم الفريق حالياً معسكراً تدريبياً في تركيا.

ويتصدر كاظمة والكويت الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويأتي القادسية والتضامن بعدهما برصيد 3 نقاط لكل منهما، ثم العربي والجهراء بنقطتين.

وستكون المنافسة على اشدها بين العربي والقادسية حيث يسعى الأخضر الى تحقيق انتصاره الاول في البطولة بعد سقوطه في الجولتين الماضيتين أمام كاظمة والكويت، فيما يريد القادسية المحافظة على أمله في المنافسة على اللقب من خلال تحقيق الفوز على غريمه التقليدي العربي.

وفي المباراة الثانية تبدو فرصة كاظمة الارجح لمواصلة تحقيق انتصاراته والوصول إلى النقطة السادسة، في المقابل يسعى التضامن إلى تقديم عرضاً قوياً وتحقيق نتيجة ايجابية.

وفي الدرجة الأولى يلعب اليوم اليرموك مع الشباب في 05:00 على صالة الأولى، وبرقان مع الصليبخات في 07:00 على صالة الأخير، فيما يستضيف الفحيحيل نظيره الساحل في 06:30. ويملك الساحل واليرموك والشباب نقطتين، فيما تملك فرق برقان والصليبخات والفحيحيل نقطة واحدة.

