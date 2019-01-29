دوليه

وافقت ادارة نادي الكويت على اعارة اللاعب حسين الحربي الى نادي كاظمة حتى نهاية الموسم الحالي. وذلك في ظل سعي ادارة البرتقالي الى تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين قبل استكمال منافسات الدوري. من جانب اخر، يتوجه وفد كاظمة اليوم إلى قطر لاقامة معسكر تدريبي هناك يستمر لغاية 5 فبراير المقبل استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ويترأس وفد البرتقالي مدير جهاز الكرة منصور التنيب، ويضم كذلك كلاً من جراح الظفيري ويوسف كاظم كإداريين الى جانب الطاقم الفني بقيادة المدرب البرتغالي توني أوليفيرا وعبدالحميد العسعوسي «المدرب المساعد» وأنتونيو اوليفيرا «مدرب اللياقة» وداركو لوباردا «مدرب الحراس» وفولترا «محلل فني» ولينتش نيمانغا وبوركو «أخصائيي العلاج الطبيعي». بالإضافة إلى 21 لاعبا. وسيخوض الفريق خلال المعسكر عددا من المباريات الودية.

