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توج الكويت بلقب النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس ولي العهد بفوزه على القادسية 1 - 0 في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء أمس على ستاد جابر الدولي برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وحسم الأبيض اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفاتينيو، في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول عبر لاعبه فيصل زايد الذي استثمر خطأ دفاعياً داخل المنطقة وأودع الكرة بحرفنة في مرمى خالد الرشيدي.

واللقب هو السابع للكويت في هذه المسابقة، فيما تجمد رصيد القادسية (بطل الموسم الماضي) عند 9 ألقاب.

وبدأ الكويت المباراة بتشكيلة تتكون من حميد القلاف وسامي الصانع وفهد الهاجري وطلال الفاضل وفيصل زايد وعصام العدوة وحسين حاكم والسوري حميد ميدو ويعقوب الطراروة والعاجي جمعة سعيد ومشاري العنزي.

بينما بدأ القادسية بتشكيلة تتكون من خالد الرشيدي وخالد القحطاني وخالد ابراهيم وايبابوي بكر وعامر المعتوق، صالح الشيخ، سلطان العنزي، عبدالله ماوي واحمد الظفيري وبدر المطوع ويوسف ناصر.

وكان القادسية هو الطرف الافضل خلال معظم فترات الشوط الاول حيث بدا أكثر خطورة وتركيزا واستحواذا على الكرة إلا أنه لم يترجم هذه الافضلية الى اهداف واصيب بحال من التراجع في نهاية الشوط واستطاع الكويت أن يتقدم عليه.

وسعى القادسية مبكرا إلى ان تكون له الأفضلية الهجومية عبر ارسال الكرات الطويلة من الخط الخلفي الى الهجوم إلا ان تماسك وسط الأبيض والاعتماد على التمرير القصير ومهارات جمعة سعيد، وفيصل زايد، وعصام العدوة، وطلال الفاضل، أجهضت محاولات الأصفر.

وحاول القادسية الانطلاق عبر الأطراف من الجهة اليمنى التي شغلها عبدالله ماوي، وعامر المعتوق، واليسرى والتي مال تجاهها بدر المطوع، ليعاون خالد القحطاني، وصالح الشيخ، لكن الكويت رد بمحاولات لفيصل زايد، وسامي الصانع.

وكاد سلطان العنزي ان يسجل أول اهداف اللقاء في الدقيقة 13، بعد متابعة لرأسية خالد ابراهيم داخل منطقة الجزاء، إلا ان تسديدته افتقدت الدقة.

وكاد الحارس خالد الرشيدي في الدقيقة 24 ان يكلف القادسية غاليا، عندما تباطأ في ابعاد الكرة لتصطدم بمهاجم الأبيض جمعة سعيد الذي استحوذ عليها، لكنه تباطأ ايضا في التنفيذ.

واستمر القادسية في ضغطه على الكويت مستحوذا على اللقاء بصورة كبيرة، وسط تراجع من الأبيض الى الدفاع، الا ان الدقة ظلت بعيدة عن هجمات الأصفر.

وكاد يعقوب الطراورة ان يسجل أول اهداف المباراة في الدقيقة 38، وذلك بعد ان تلقى تمريرة رائعة في مواجهة الحارس خالد الرشيدي، الا ان تسديدته لم تكن بالقوة المطلوبة.

وسنحت الفرصة للطراروة مرة اخرى عندما تلقى تمريرة من جمعة سعيد داخل منطقة الجزاء، الا ان تمركزه لم يكن بالشكل المطلوب.

وشهدت الدقيقة 39 انذارا للاعب الكويت مشاري العنزي بعد اعتدائه بالضرب على لاعب القادسية عبدالله ماوي عقب احتكاك في كرة مشتركة بينهما.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الاول وقع سلطان العنزي في خطأ كبير عندما أعاد الكرة إلى الخلف فاستغلها لاعب الكويت فيصل زايد وحولها الى داخل المرمى على يسار الحارس لينتهي الشوط بتقدم الابيض.

ومع انطلاقة الشوط الثاني سعى الأصفر للتعديل لكن محاولاته المتكررة كانت تفتقد للدقة واللمسة الحاسمة في ظل التسرع الذي صاحب مهاجميه، مع صلابة الدفاع الكويتاوي الذي التزم بالنواحي الخططية.

ورغم المد القدساوي نحو منطقة المنافس الا ان الكويت كان الاكثر ثباتا والتزاما في هذا الشوط وصنع عدة هجمات خطرة حيث تألق جمعة سعيد بصورة لافتة إلا أنه افتقد للمسة الاخيرة في بعض الاحيان وفشل في التسجيل بسبب براعة خالد الرشيدي في أحيان أخرى.

واتسمت ألعاب الفريقين بالخشونة في ربع الساعة الأخير وعلى اثرها حصل على البطاقة الصفراء كل من خالد القحطاني (القادسية) وحميد ميدو (الكويت).

ادار اللقاء الحكم الاماراتي سلطان المرزوقي بمعاونة عبدالهادي العنزي وسعود الشمالي بالاضافة الى علي كرم حكما رابعا وجاسم البلوشي اضافي اول وسعود السمحان اضافي ثانٍ.

