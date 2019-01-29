الأولى

يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم بقصر بيان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار المسؤولين بالدولة تزامنا مع احتفال الكويتيين اليوم بمرور 13 عاما على تولي سموه منصب الحاكم الـ 15 للبلاد.

ودعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في برقيات جوابية على رسائل تهنئة بعثها سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس، دعا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه ويسدد الخطى ويبارك كل جهود أبنائه المخلصين للارتقاء بمسيرته التنموية وتحقيق أهدافها الطموحة والمنشودة نحو المزيد من التقدم والإزدهار.

وكان سمو امير البلاد تلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم قال فيها: في هذا اليوم الأغر من أيام الوطن الغالي يشرفني أن أرفع إلى مقامكم الكريم أزكى آيات التهاني وأجزل التبريكات بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموكم مقاليد الحكم ببلدنا الحبيب الذي يرتدي ثوب العز والفخار.

واضاف سموه: وإذ يطيب لي وأبناء وطننا الأعزاء أن نهنئ أنفسنا بكم فإننا نغتنم هذه المناسبة الوطنية المجيدة للاعراب عن بالغ اعتزازنا بمسيرة سموكم العطرة وما تم من منجزات على مختلف الأصعدة بسعيكم الدؤوب لتحقيق طموحات شعبنا الوفي التي تولونها سموكم جل رعايتكم واهتمامكم.

وقال سموه: وفي هذا المقام فإنني أبتهل إلى المولى جل شأنه أن يعيد هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا وسموكم ترفلون ثوب الصحة والعافية مقرونة بالتوفيق والسداد وعلى وطننا الغالي بدوام الأمن والمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة، حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

كما تلقى تلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال فيها: يسرني وأخواني أعضاء مجلس الأمة اغتنام هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا لنعرب لمقامكم السامي عن اعتزازنا وفخرنا اللذين لا حدود لهما بقيادة سموكم الحكيمة ولما تشهده الكويت في عهدكم الميمون الزاخر بالانجازات والخطوات الوثابة والوضاءة على طريق التقدم والتنمية المستدامة في ظل توجيهات سموكم السديدة ورؤيتكم المستقبلية الثاقبة ومساعيكم الحميدة بكل عزيمة وإصرار نحو تحقيق المزيد من المكتسبات لوطننا العزيز وشعبنا الوفي .

واضاف: وبهذه المناسبة نجدد العهد لسموكم كما عهدتمونا بالمضي قدما في طريق الاصلاح والتقدم والنماء والازدهار الذي ينشده وطننا العزيز وشعبنا الوفي وأن نبقى بإذن الله تعالى أبد ما حيينا على قدر من المسؤولية التي شرفنا بها في سبيل دعم المسيرة الخيرة والمباركة ومن خلال العمل الدؤوب المتواصل تحقيقا للتوجيهات والتطلعات السامية لسموكم داعين المولى جلت قدرته أن يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية ويبقيكم ذخرا للبلاد وقائدا لشعبنا الكريم وأن يحفظكم الله بحفظه وعنايته لبلوغ ذرى المجد والعلياء والأمن والأمان والرخاء لوطننا العزيز وشعبه.

وتلقى سمو امير البلاد رسالة تهنئة من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي جاء في نصها: يطيب للحرس الوطني قادة وقوات أن يرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور ثلاث عشرة سنة على تولي سموكم مسند الإمارة حيث حلت بمقاليد حكم البلاد بركات قيادتكم الرشيدة بما حققتموه من أمجاد رائعة وإنجازات عظيمة وما بذلتموه من جهود مباركة مخلصة أدامكم الله ربانا لسفينة وطننا العزيز وقائدا لمواطنيكم المحبين ومتعكم بموفور الصحة والعافية وكلل جهودكم الطيبة دائما بالتوفيق والفلاح.

كما تلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد قال فيها: يطيب لنا بالفخر والاعتزاز ونحن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا جميعا أن نشيد بما تشهده الكويت العزيزة في عهدكم الميمون من إنجازات عديدة في شتى المجالات عمت أرجاء البلاد وجعلت الكويت نموذجا للعطاء به يحتذى ومنارة للانسانية بها يهتدى ومحطة للدبلوماسية بها يقتدى، مؤكدين أن هذه الإنجازات كانت وما زالت ثمرة قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة وحكمة سموكم المعهودة في إدارة الدفة ومجريات الأمور على جميع المستويات والأصعدة محليا وإقليميا ودوليا وصولا بوطننا العزيز إلى أرقى مكانة بين الدول الشقيقة والصديقة. واضاف: وإننا ندعو الله تعالى أن يحفظ سموكم راعيا أمينا لنهضة الكويت العزيزة وقائدا حكيما لمسيرة العطاء والرخاء وأن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية كما نسأله أن يديم على وطننا الغالي نعمتي الأمن والأمان وأن يمن عليه بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة بمؤازرة سيدي سمو ولي العهد الأمين حفظكما الله ورعاكما وسدد على دروب الخير خطاكما. كما تلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم ، قال فيها: يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموكم مسند الإمارة سائلا الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم ذخرا لوطننا الحبيب تقودون سفينة نهضته وبنائه إلى أعلى قمم المجد والرفعة. واضاف: كما يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة السعيدة لأؤكد بالغ اعتزازي بمسيرة سموكم المباركة لخدمة بلدنا العزيز وأبنائه الكرام مجددا عهد الوفاء والولاء بأن نبقى دوما جندا مخلصين تحت رايتكم حريصين على خدمة الوطن وعلى دفع عجلة تقدمه وازدهاره ليظل كما العهد به واحة للخير والرخاء والأمان في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم. كما تلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال فيها: يسعدني أن أعرب لسموكم عن بالغ الاعتزاز وعظيم الفخر بمسيرتكم المباركة التي أرسيتم خلالها معالم التطوير والنهضة والبناء وما حققتموه من إنجازات مشهودة داخل الوطن وخارج حدوده الصغيرة بمساحته الكبير بعطائه وخدمته للانسانية. واضاف: إن ما يشهده وطننا الحبيب من مجد عظيم هو بفضل سياستكم الحكيمة التي رسخت أركان نهضته وحققت لأبنائه ما يطمحون إليه من رقي وتقدم ورخاء، فلقد كان عطاء سموكم الكبير وأياديكم البيضاء من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعوب المنكوبة محل تقدير العالم وتوج مسيرتكم السامية بمنحكم لقب قائد العمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني كما عززت جهودكم في نشر ثقافة السلام والتسامح مكانة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية كافة.

