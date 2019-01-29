الأولى

تعيش الكويت هذه الأيام فرحة غامرة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وليستكمل سموه مسيرة من سبقوه من حكام الكويت من آل الصباح الكرام، وهي مسيرة خيرة عامرة بالرخاء والأمن والأمان والاستقرار، لقد أسهم سمو الشيخ صباح الأحمد ومنذ شبابه في خدمة الكويت وأهلها في كل منصب شغله، وهو من وضع أسس وقواعد السياسة الكويتية الخارجية وحرص على تطبيقها، وتابع أبناؤه الأبرار من رجال وزارة الخارجية السير على خطى سموه، حيث أسهمت هذه السياسة في جعل الكويت في مصاف الدول الداعية للسلام، والمؤمنة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

ومنذ أن تولى سموه مقاليد الحكم حرص على الدفع بمشاريع التنمية والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، كما كان له الدور البارز في التعجيل بإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتوسعتها وتحديثها، إضافة إلى متابعة سموه الحثيثة لإنجاز المشاريع الثقافية والترفيهية والمراكز العلمية أبرزها مدينة صباح السالم الجامعية، كما أن سموه يشدد في كل مناسبة على ضرورة دعم وتشجيع كل مشروع يعود بالنفع على الوطن والمواطن، كما يحرص سموه على التشديد على دعمه المتواصل للشباب الواعد، وتسهيل كل الظروف لمساعدته على إنجاز مشاريعه.

إن سمو الأمير يحمل في قلبه وعقله الكويت وشعبها، ويسعى دائما إلى أن تكون في المقدمة في كل مجال، كما أن سموه حريص على قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وله في هذا مواقف لا تنسى، أما على الصعيد الدولي فيكفي أن نقول إن سموه نال وبجدارة لقب قائد العمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة تقديرا لدور سموه ومبادراته في تعزيز الأمن والسلام في العالم أجمع،وحرص سموه على مساعدة الشعوب والدول المتضررة من الحروب والكوارث، وهو في هذا المجال يستحق وبكل جدارة أن ينال جائزة نوبل لخدماته العظيمة للإنسانية جمعاء، ولحرص سموه على تعزيز الأمن والاستقرار ودعمه لكل مساعي الخير والسلام، وحرصه الدائم على حل الخلافات سواء كانت إقليمية أو عربية.

حفظ الله الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وجعلها دائما تزهو بسمو الأمير وقيادته الحكيمة.

