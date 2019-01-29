وطن النهار

تحتفل الكويت، أرضا وشعبا، اليوم بذكرى عزيزة على النفس، غالية على القلوب، ألا وهي الذكرى الثالثة عشرة لتولي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد ليكمل سموه مسيرة الخير لأسرة الخير في قيادة هذا الوطن العزيز وهذا الشعب الوفي.

وشخصية فذة مثل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لا يمكن لأي باحث أو مراقب أن يختزل تاريخها في أسطر أو حتى في مجلدات، فقد أفنى هذا القائد الحكيم حياته ووقته وجهده في خدمة الكويت وأهلها وتدرج في المناصب القيادية منذ ريعان شبابه وكان همه دائما أن يظل هذا الوطن عزيزاً وأهله مكرمين.

وقد خدم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بلده وشعبه بكل إخلاص وقابل أهل الكويت ذلك العطاء بحب وتقدير واحترام لرجل فذ وقائد عظيم وإنسان محب لأمته ووطنه.

وقد شهدت البلاد في عهد سموه قفزات كبيرة على جميع الأصعدة، سياسياً واقتصادياً وعمرانياً وتجارياً وسياحياً وثقافياً وصحياً وتعليمياً، وتم خلال هذه السنوات الحافلة بالإنجازات بناء عشرات المستشفيات والمراكز الطبية والمعاهد التعليمية والمراكز الثقافية والترفيهية والمشاريع العمرانية والإسكانية والاستثمارية والاقتصادية والتي نراها في كل موقع وشارع. وكل تلك الإنجازات تمت بمتابعة واهتمام كبيرين من لدن سموه.

أما على النطاق السياسي والدبلوماسي فيكفي أن نعرف أن سموه هو من وضع هذه السياسة ونفذها وخلق أجيالا من الدبلوماسيين والسياسيين الذين ينهلون من حكمة وحنكة سموه، وهي سياسة أسهمت في وضع الكويت ضمن الدول المؤثرة في الأحداث إقليمياً ودولياً وصاحبة السبق في تعزيز مبادئ الحوار البناء والصداقة والسلام واحترام سيادة الدول، كما كانت ومازالت سباقة في المجال الإنساني وتقديم العون للشعوب والدول المتضررة من الحروب والكوارث وهو مامنح سموه بجدارة واستحقاق لقب «قائد العمل الإنساني».

إن الكويت لتزهو وشعبها ليفخر بقائد فذ ورجل حكيم وأمير إنسان ودبلوماسي محنك مثل سمو الشيخ صباح الأحمد الذي وضع الكويت وشعبها في قلبه وفكره وعقله، ووضعه الشعب في عيونه وأفئدته.

اللهم احفظ كويتنا وشعبها الوفي تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

د. عماد جواد بوخمسين

