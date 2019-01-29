وطن النهار

بتكريم الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمنح سموه لقب «قائد العمل الإنساني» وتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني» يتجدد العهد للقيم والمبادئ الكويتية والدور الإنساني الرائد للبلاد بتقديم المساعدات ومد الأيادي البيضاء لكل محتاج حول العالم.

ولاشك أن الجهود الهائلة التي تبذلها الكويت بتوجيهات من سمو أمير البلاد في الجانب الإنساني والاغاثي حول العالم عبر اغاثة المنكوبين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات أو من صنع الانسان والحروب والمجاعات وايواء واعانة المتضررين أصبحت محط اعجاب وتقدير العالم كله.

ولا يمكن حصر مجالات العمل الخيري والإنساني الكويتي وما قدمته الكويت من مشاريع ومبادرات إنسانية وانمائية وتعليمية وتدريبية بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية والجوع والفقر وصولا إلى اعلاء شأن الانسان وفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.

والكويت ساهمت ولا تزال في التخفيف من معاناة الشعوب التي تشهد أزمات كبيرة من خلال تقديم المساعدات في أكثر من بلد خصوصا في المنطقة العربية كما في العراق وسورية وفلسطين واليمن وغيرها لتكون بذلك سباقة إلى العمل الخيري الإنساني والتحكم بزمام المبادرات العالمية في هذا الصدد إلى جانب زيادة حجم التبرعات للدول التي تصيبها كوارث طبيعية كما حصل في اليابان والفلبين وتركيا والصومال وغيرها.

وقال رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري الدكتور عبدالله المعتوق لـ«كونا» ان الهيئة حققت انجازات إنسانية نوعية في مجالات دعم المجتمعات الفقيرة والمنكوبة جراء الحروب والكوارث بتوجيهات كريمة من «قائد العمل الإنساني» سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

واعتبر المعتوق أن تسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني» أبلغ ترجمة لما تشهده من تجسيد رائع لقيم التكافل الاجتماعي والتعاضد الإنساني ومساعدة المظلوم واغاثة الملهوف.

ورأى أن هذا التكريم الأممي الرفيع للكويت وأميرها الانسان أضاف إلى قائمة الأعياد الوطنية للكويتيين عيدا وطنيا وإنسانيا جديدا اعتادوا الاحتفاء به على مدى السنوات الثلاث الماضية افتخارا بأميرهم وتوجهاته واعتزازا بدولتهم الإنسانية وتعظيما للعمل الخيري بوصفه أحد العناوين البارزة للبلاد بعد أن باتت تعرف في المحافل الاقليمية والدولية ببلد الإنسانية.

وأشار إلى أن هذا التكريم شكل رافعة رسمية مهمة للعمل الخيري ومؤسساته الفاعلة في الساحات الرحبة للعطاء والبذل وفعل الخير ومساعدة المعوزين والمحتاجين والمنكوبين تحت هذه المظلة الإنسانية.

وذكر أن الجمعيات والهيئات الخيرية اختتمت منذ أيام فعالياتها الإنسانية خلال موسم ذي الحجة الذي وصلت فيه أضاحي الكويتيين إلى مئات الآلاف من الأفواه الجائعة كما رسمت العيادي والصدقات والتبرعات البسمة على وجوه اليتامى في مختلف أصقاع العالم في مشهد إنساني قل نظيره.

وشدد المعتوق على أن العمل الخيري هو نتاج ثقافة اسلامية راسخة في العقل والوجدان المجتمعي الكويتي وأن هناك قناعة ثابتة لدى أهل الكويت حكاما ومحكومين أن هذا العمل الإنساني السامي في غاياته وأهدافه هو سياج حافظ للكويت وأن العديد من الدول تؤسس لتطور علاقاتها الدبلوماسية مع الكويت بما قدمته لها من مساعدات ومبادرات إنسانية ودعم لمشاريعها التنموية.

وأوضح أن المؤسسات الخيرية الكويتية شكلت نقطة تحول مميزة في التاريخ الإنساني للكويت بما تقدمه من مساعدات صحية وتعليمية وتنموية وتأهيلية للفقراء ومساعدات اغاثية للمنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات.

وأشار إلى استضافة الكويت المؤتمرات الثلاثة للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية على المستويين الرسمي والأهلي اضافة إلى مشاركتها في رئاسة ورعاية المؤتمر الرابع للغرض نفسه في العاصمة البريطانية لندن وكذلك مؤتمر المنظمات الرابع بحصلية تعهدات دولية ناهزت الـ18 مليار دولار كان لها بالغ الأثر في تخفيف معاناة ضحايا الأزمة السورية.

ولفت إلى أن المساعدات الكويتية للشعب السوري لم تقتصر على تلك المؤتمرات بل انطلقت حملات الاغاثة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 ومازالت الجمعيات الكويتية والهيئات الخيرية والفرق التطوعية مستمرة في تسيير القوافل الاغاثية وتدشين المشاريع الإنسانية حتى اليوم.

وعن أزمة الشعب اليمني قال المعتوق ان الكويت حرصت على اطلاق حملات المساعدات لاغاثة المنكوبين من تدهور الأوضاع ولكل من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وغيرها من الجمعيات الكويتية دور بارز في تقديم العون للشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية في قطاعات التعليم والصحة والايواء والغذاء والمياه وذلك ضمن برامجها الاغاثية العاجلة في اليمن.

وافاد بأنه عقب اعلان الحكومة العراقية تحرير مدينة الموصل مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» في يوليو 2017 استضافت الكويت في شهر فبراير الماضي مؤتمرا دوليا لاعادة اعمار المناطق المحررة في العراق وذلك تماشيا مع مبادئها الإنسانية في دعم الأشقاء.

وذكر أن التعهدات الدولية في ذلك المؤتمر بلغت 30 مليار دولار فضلا عن 337 مليون دولار حصيلة مؤتمر المنظمات غير الحكومية الداعمة للوضع الإنساني في العراق على هيئة قروض وتسهيلات ائتمانية وتبرعات لمساعدة الشعب العراقي في تجاوز محنته.

ومن جانبه أعرب بيت الزكاة عن الفخر والاعتزاز والتقدير بتكريم الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتسمية سموه «قائدا للعمل الإنساني» والكويت «مركزا للعمل الإنساني».

وذكر بيت الزكاة أن قيمة المساعدات التي قدمها البيت للشعب السوري منذ بدء الأزمة حتى تاريخه بلغت 14?738 مليون دينار «نحو 48 مليون دولار» فيما بلغ اجمالي مساعدات بيت الزكاة للشعب اليمني الشقيق منذ 2010 وحتى تاريخه حوالي 7?825 ملايين دينار «نحو 26 مليون دولار» صرفت على عدد من المشاريع الخيرية كالآبار والمدارس والمراكز الصحية ودور الأيتام وكفالتهم وطلبة العلم ومشروع ولائم الافطار ومشروع الأضاحي والاغاثة العاجلة.

واوضح انه وفي موازاة ذلك بلغت المساعدات التي قدمها البيت للأسر المحتاجة والمقيمة داخل الكويت خلال عام 2017 ما قيمته 22?720 مليون دينار «نحو 75 مليون دولار» استفادت منها 31300 أسرة أما اجمالي التبرعات العينية التي وزعها بيت الزكاة على الأسر المحتاجة والمقيمة في الكويت خلال عام 2017 بلغت حوالي 2?421 مليون دينار «نحو 8 ملايين دولار» استفادت منها 6943 أسرة.

واشار إلى ان قيمة تنفيذ مشروع حقيبة الطالب العام الماضي بلغت 49?878 ألف دينار «نحو 165 ألف دولار» استفاد منها 12600 طالب وطالبة من أبناء الأسر التي يرعاها بيت الزكاة داخل الكويت أما مشروع كافل اليتيم في عدد من دول العالم خلال عام 2017 فقد بلغت كلفته حوالي 6?770 ملايين دينار «نحو 22 مليون دولار» استفاد منها 30730 يتيماً في 39 دولة.

ومن جهة أخرى فان مساعدات جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي قدمتها لمختلف الشعوب المنكوبة بمختلف البلدان العربية والأجنبية خلال عام 2018 استفاد منها 731207 مستفيدين وشملت العديد من المشاريع التنموية والصحية وبرامج الاغاثة ومشاريع رمضان والأيتام والمساعدات الإنسانية للمحتاجين وبلغت قيمتها الاجمالية 10?457 ملايين دولار.

