وطن النهار

هنأ سياسيون سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بالذكرى الثالثة عشرة لتوليه مقاليد الحكم مؤكدين ان سموه ذخر للكويت والعالم اجمع لما يقدمه من خدمات انسانية جليلة غطت كل بقاع الارض.

وقال السياسيون لـ النهار ان مسيرة سمو امير البلاد حافلة ومستمرة بالعطاء الانساني وان حنكته السياسية هى كلمة السر في تجاوز المحن والصعوبات التي عصفت بالعالم لاسيما ان سموه اعتمد نهج التوازن والموضوعية في بناء علاقات الكويت الدولية فضلا عن انه عمل جاهدا على تكريس القيم الدستورية وحافظ على الاستقرار داخليا وخارجيا دون الانحياز الى طرف على حساب اخر ففرض نفسه كرجل للمرحلة عبر بالسفينة الى شاطئ النجاة بنجاح.

وأضافوا ان الكويت في عهد الشيخ صباح الاحمد لعبت ومازالت دورا كبيرا كوسيط متزن ومحايد في حل النزاعات الاقليمية والدولية وان البلاد شهدت في عهده الامين اهتماما كبيرا بالشأن الاقتصادي والخدمي من خلال البروتوكولات الدولية لانجاز المشاريع الضخمة كما كان لحكمته اثر كبير في الحفظ على اواصر الاخوة بين الاشقاء.

الوزير الاسبق يحيى السميط هنأ الكويت وشعبها بذكرى تولي سمو امير البلاد مقاليد الحكم داعيا العزيز القدير ان يمتعه بالصحة والعافية وان يحفظ ولي عهده الامين واسرة الصباح.

وقال ان سموه ذخر الكويت واب وسند للجميع وان شاء الله نبارك لسموه العام القادم مؤكدا ان العالم اجمع يعلم ان سموه امير الانسانية يتمتع بالسخاء والكرم يقدم العون والمساعدة للجميع وصاحب مواقف مشرفة وجليلة على مستوى العالم اجمع وبخاصة الدول العربية لكون الكويت جزءاً من الامة العربية التي تحفظ دور الكويت وتثمنه.

رجل تاريخ

بدوره أكد استاذ علم الاجتماع السياسي د. يوسف غلوم ان سمو امير البلاد سياسي من الطراز الاول وله مكانته وحضوره على مستوى العالم اجمع وليس على مستوى الداخل او المنطقة العربية وذلك لخبرته الطويلة في العمل السياسي والدبلوماسي اذ يكفي انه تقلد منصب وزير خارجية بلاده منذ الستينات واستمر في منصبه لاكثر من اربعين سنة وقبله شغل العديد من المناصب السياسية وبالتالي فهو رجل تاريخ.

وقال ان توليه مسند الامارة تزامن مع احداث كثيرة عصفت بالعالم داخليا وخارجيا ومع ذلك فقد تعامل معها بحرفنة واستطاع تجاوزها بحكمة وحنكة سياسية لما يملكه من مهارة نابعة من خبرته الطويلة فاستطاع الحفاظ على وطنه من تلك الازمات الكبيرة التي عصفت بالكثير من الدول وكانت لها تبعاتها السياسية والاقتصادية.

المنطقة العربية

ولفت الى ما تعرضت له المنطقة العربية من احداث جسام ادت الى سقوط الكثير من الانظمة السياسية وولوج بعض الدول الى حروب اهلية ما نال من استقرار المنطقة ومع ذلك استطاع سموه العبور بسفينة الوطن الى بر الامان وسط هذه العواصف والاضطرابات الجسيمة، وبالرغم من توقع الكثيرين بان تنال هذه الاحداث من استقرار الكويت لما تتمتع به من نظام ديموقراطي الا ان حنكة سموه السياسية مكنته من تجنيب بلاده هذه الشرور واستطاع المحافظة على الدولة وعلى نظامها الديموقراطي في ذات الوقت دون ان يتحيز الى طرف على حساب الاخر بل تعامل معها بتجرد وحيادية ووفقا للنظم والمواثيق الدولية ما اكسبه احترام الجميع وبما يعبر عن مهارة وحنكة سياسية.

وعلى مستوى الداخل قال: شهد عصر سموه ازدهارا بالرغم من تقلبات اسواق النفط العالمية واخذ على عاتقه دفع عجلة التنمية في البلاد من خلال اقامة العديد من المشاريع في هذه الفترة وهو ما لا تخفيه الاعين كما شجع العمل السياسي وحافظ على استقراره في اطار قوانين الدولة ومن خلال التوازن بين جميع القوى السياسية، وقد مررنا بازمة سياسية وهو امر طبيعي في المجتمعات الديموقراطية ولكن المهارة كانت هى المعيار في المحافظة على الدولة واستقرارها فتعامل سموه مع المطالبات بطريقة ديموقراطية احترافية نابعة من دستور الدولة وبما يحفظ استقلالية السلطات.

ولفت الى ان سموه عمل على حل جميع المعضلات التي واجهت المنطقة فكان لسموه دور كبير في رأب الصدع بين الاشقاء في الخليج وكانت لحكمته السياسية اثر كبير في الحفاظ على اواصر الاخوة بين الاشقاء وحال بين اللجوء الى خيارات لا تحمد عقباها فالواقع والتاريخ يقول ان سموه لعب دورا كبيرا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا حتى يجنب المنطقة ما يهدد مستقبلها.

نجاحات طويلة

أما السياسي د. احمد المنيس فقال: ان مسيرة نجاحات الشيخ صباح الاحمد طويلة ومستمرة لما يتمتع به من فطنة وحنكة وذكاء، فالبلاد شهدت اثناء فترة حكمه استقراراً كبيراً في سياساتها الخارجية اوصلها الى بر الامان من خلال مبدأ التوازن وانتهاج الموضوعية في بناء العلاقات الدولية، كلنا نستذكر دور سموه في جهود الوساطة ونشاطه الدبلوماسي بين دول الخليج العربي الشقيقة حرصا منه على لمِّ الشمل ووحدة الصف الخليجي كما لعبت الكويت ومازالت دورا مميزا كوسيط متزن موضوعي محايد لحل النزاعات في اليمن كما شهدنا في عهده اهتماما كبيرا بالشأن الاقتصادي من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات والمشاريع الاقتصادية الضخمة بالتعاون مع دول اسيوية وبتوجيهات من سموه شهدت البلاد انجازات ملحوظة في المشاريع الخدمية مثل مستشفى جابر وجسر جابر وشبكات الجسور ومدينة المطلاع السكنية ولا ننسى مبادرة سموه الكريمة في استضافة مؤتمر اعادة اعمار العراق بعد الدمار الذي تسبب به تنظيم داعش الارهابي كما تبوءت الكويت مركزا ناصعا بين دول العالم في مبادرات العمل الخيري وتكريم الامم المتحدة لسموه بلقب قائد العمل الانساني والكويت مركزا للعمل الانساني وما زال امام الكويت تحديات كثيرة وطموحات كبيرة ان شاء الله يمكن تجاوز الكثير من العقبات وتحقيق المزيد من الانجازات في عهد حكم سموه اطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية.

المحافظة على الديموقراطية

من جهته اوضح رئيس جمعية تنمية الديموقراطية ناصر العبدلي ان سموه تسلم مقاليد الحكم في فترة مليئة بالتحديات الاقليمية والدولية منوها الى ان حجم التحديات في المنطقة العربية كان كبيرا جدا ولكن لحكمة سمو الامير وحنكته السياسية والدبلوماسية استطاع تجنيب الكويت تبعات هذه التحديات وابرزها ما سمي بالربيع العربي.

وتابع: اما على مستوى الداخل ففى عهد سموه تكرست القيم الدستورية اذ لم يسجل التاريخ في عهده ان حل المجلس حلا غير دستوري مثلا بل كانت كل تحركاته منسجمة مع الدستور ومن يراجع النطق السامي في جميع الفصول التشريعية وفى افتتاح كل ادوار الانعقاد سيجد مؤشرات على تمسك سموه بالاسس الدستورية والقانونية والديموقراطية وهو ما ادى ايضا الى تجنيب الكويت اي هزات داخلية من شأنها التأثير على استقرار الدولة.

اما على الصعيد الاقتصادي والتنموي فقال العبدلي ان سمو الامير دائم التوجيه للحكومة بتبني مشاريع اقتصادية من شأنها ان تعود على الوطن والمواطن بالفائدة ولكن المشكلة ان الحكومة غير قادرة على ترجمة طموحات ورؤى سمو الامير المستقبلية وتجسيدها على ارض الواقع بل ومع الاسف فان الحكومات المتعاقبة كانت ضعيفة الى الدرجة التي اضاعت على البلد فرصاً كبيرة جدا للخروج من دوامة الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط لذا فاننا نراهن على فترة الشيخ ناصر صباح الاحمد لتجسيد طموحات سمو الامير وترجمة تلك الطموحات الى ما يريده المواطن العادي وما يصبو اليه سمو الامير.

بدورها تمنت رئيس الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا لسموه الصحة وطول العمر وان يوفقه المولى عز وجل لمواجهة المتغيرات المتسارعة في المنطقة وفى العالم بأثره مؤكدة ان سموه اثبت بدبلوماسيته المميزة انه رجل المرحلة خاصة وانه استطاع تخطي كل الصعوبات وايجاد حلول لجميع المشكلات وعبر بالسفينة الى شاطئ النجاة متمنية ان يوفق سموه في تحقيق رغبته السامية بان تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا وان تعود الى ريادتها مثلما كانت درة في الخليج وان يتحقق كل ما يصبو اليه من تطور لنرى كويتاً جديدة تنعم بالتطور والازدهار والامن والامان ومحاربة المفسدين لتعود البلاد الى سابق عهدها.

