وطن النهار

هنأت ناشطات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمرور 13 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم، وأكدن بهذه المناسبة ان سموه وعد فأوفى وقاد سفينة البلاد الى شاطئ النجاة بفضل حنكته وحكمته السياسية والدبلوماسية اذ تخطى بعبقريته السياسية الفذة مراحل حرجة في تاريخ بلاده وأحدث نقلة نوعية في مسيرتها.

وأشرن الى ان انجازات سموه تعدت النطاق المحلي الى العالمي وتفوق الحصر كما انها سبقت فترة توليه الحكم اذ نالت المرأة حقوقها السياسية وعينت وزيرة وقت ان كان سموه رئيساً للحكومة كما شهدت البلاد في عهده الميمون نهضة اقتصادية وانشائية هائلة نقلتها الى آفاق أرحب فضلا عن دوره الريادي في احلال السلام وتعزيز التعاون الدولي .

فقد هنأت رئيس لجنة المرأة في جمعية المحامين المحامية منى الاربش الكويت وشعبها بالعيد الـ 13 لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم سائلة المولى العزيز القدير أن يمتعه بالصحة والعافية لتبقى حكمته قائمة ولننعم في ظلِ قيادته بالأمنِ والأمان.

وقالت انه قبل الحديث عن إنجازات سموه خلال فترة توليه مقاليد الحكم، علينا ألا ننسى أنه خلال رئاسته مجلس الوزراء حصلت المرأة الكويتية في مايو 2005 على حقوقها السياسية، وهو ما منحها الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات البرلمانية ، كما لا ننسى ايضا انه قد تم تعيين أول امرأة وزيرة في الكويت في حكومة برئاسة سموه عام 2005 ، وبعد تولي سموه مسند الإمارة بشهرين فقط شاركت المرأة ولأول مرة في منافسة الرجال على مقعد واحد في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي للدائرة الخامسة، إحداهما الأن تشغل منصب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري .

وتابعت: اما في فترة توليه الحكم فقد شهدت دولة الكويت عدة مشاريع تنموية في مجالاتٍ عدة؛ نذكر منها على سبيل المثالِ لا الحصر: مدينة صباح الأحمد البحرية ، وهي مدينة متكاملة تتميز باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال إنشاء المدن، وقد قسمت المدينة إلى قطاعات تتخللها أنهار صناعية تجعلها أشبه بفينيسيا الكويت، وتضم مباني خدمية مثل البريد والبرق والهاتف، وتحتوي على خدمات متكاملة من شواطئ، مساجد، مدارس، مرسى، مركز خدمات، مركز إطفاء بحري، مركز خفر سواحل، ممرات مشاة، قسائم سكنية، قسائم تجارية، قسائم صناعية، ومتنزهات، مستشفى جابر ، وهي صرح من صروح الكويت وصنف كأكبر مستشفى في الشرق الأوسط ، ويحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية حيث تبلغ مساحة المستشفى الإجمالية حوالي 720.000 م2 ، ويبلغ ارتفاعها حوالي 65م ،مستشفى الجهراء الجديد، والذي يعتبر تحفة معمارية وصرحًا طبياً غير مسبوق على مستوى المنطقة، علاوة على إنجازاتٍ أخرى مثل: ميناء مبارك الكبير وجسر الشيخ جابر والذي يربط مدينة الكويت بمدينة الصبية الجديدة، ومشروع الوقود البيئي الذي يهدف لوضع الكويت في مكانة متقدمة من خلال توفير أحدث المصافي العالمية في صناعة تكرير البترول، ومبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، واستاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسّع لستين ألف متفرج، ويعد من أكبر الملاعب في الكويت والسابع عربيًا والـ 25 عالميا من حيث السعة والكثير من الإنجازات في عهد سموه مثل مدينة جنوب المطلاع وهو أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت، ومركز صباح الأحمد للكلى والمسالك، ومشروع حديقة الشهيد، ودار الأوبرا ، ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي الذي يعد من أكبر مناطق العرض المتحفي في الوطن العربي والعالم.وخلال الأيام القليلة الماضية بدأت الاستعدادات على قدمٍ وساق لإعادة تشييد محكمة (قصر العدل) بالعاصمة الكويت، ليشهد على حرص سموه على الاحتفاظ بالمكانة المرموقة والشامخة لصرح العدل وللقائمين عليه، أطال الله في عمر أميرنا المُفدى.

بصمات واضحة

ومن جانبها، هنأت الكاتبة الصحافية ريم الوقيان الشعب الكويتي بذكرى تولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم وقالت: نهنئ انفسنا والعالمين العربي والاسلامي بل والإنسانية جمعاء بمناسبة مرور 13 عاما على تولى أمير الإنسانية الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم ولا يسعني في هذه المناسبة الا ان ابارك لبلدي والإنسانية جمعاء هذه المناسبة .

وقالت ان بصمات وانجازات سموه واضحة وأكبر من حصرها في بضعة سطور ولاسيما انها تعدت النطاق المحلي والاقليمي وشملت العالم اجمع وليس ادل على ذلك من حصول سموه على لقب امير الإنسانية وذلك بفضل حنكته السياسية والدبلوماسية ، اما على المستوى المحلي فلا شك ان جهود سموه في رأب الصدع الخليجي والمصالحة ما بين الاشقاء كانت ومازالت واضحة وقد قدم حفظه الله كل ما يملك وتحمل الجهد والعناء من اجل احتواء ونزع فتيل الازمة بمواقفه البطولية وبحنكة وحكمة كبيرة .

وتابعت: اما على مستوى الداخل فقد شهدت الكويت في عهده الميمون انجازات اقتصادية وانشائية هائلة ، بدليل ما تشهده البلاد من توسع في البنى التحتية والطرق والجسور وما ستشهده من مشاريع اقتصادية وتنموية هائلة يسعى سموه جاهدا لانجازها على ارض الواقع بعد ان ابرم اتفاقيات اقتصادية دولية هائلة من شأنها ان تنقل الدولة الى افاق ارحب بما يعود بالخير على المواطن .. ونأمل ان تعود الكويت الى ريادتها وتصبح درة الخليج ونتمنى لسموه الصحة والعافية .

علاقات دولية متميزة

فيما قالت المحامية اريج عبدالرحمن حمادة انها تشعر بالفخر والاعتزاز في الاحتفال بالذكرى الـ 13 لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وقائد الإنسانية سمو الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم .

واشارت الى انه في السابق كان قليلون يعرفون الكويت بينما اليوم وبفضل قيادة سموه الحكيمة وعلاقاته الدولية المتميزة بات لدولتنا الغالية الكويت مكانة مؤثرة على المستوى العالمي رغم صغر حجمها، اذ أجمع العالم على حكمة وحنكة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وتفرده في العمل من أجل نشر السلام وتحقيق الاستقرار في شتى المناطق ومواصلة دوره الريادي في إخماد الأزمات وتعزيز التعاون في العالم داعيا المولى تعالى أن يحفظ ويمتع سموه -رعاه الله- بالصحة والعافية والعمر المديد.

وتابعت: مازلت اذكر يوم 29 يناير عام 2006 حينما أدى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية في جلسة خاصة أمام مجلس الأمة مكملا بذلك مسيرة ابائه وأجداده في الحفاظ على الدستور وترسيخ الديمقراطية، وفي أولى كلماته بعد مبايعته أميرا وأدائه اليمين الدستورية، حيث وعد الشعب الكويتي بتحمل الأمانة وتولي المسؤولية، وعلى مواصلة العمل من أجل الكويت وأهلها، ودعا سموه الجميع للعمل من أجل جعل دولة الكويت دولة عصرية حديثة قوامها العلم والمعرفة يسودها التعاون والأخاء والمحبة، ويتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.وقد تمكن سموه من قيادة الكويت إلى بر الأمان من خلال انتهاجه مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها، فاستطاع بعبقريته السياسية أن يتخطى مراحل حرجة في تاريخه منذ بدأ مسيرته في العمل السياسي الخارجي والدبلوماسي بتاريخ

28 يناير 1963 حينما عين وزيرا للخارجية التى برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم بعد أن قضى أربعين عاما على رأس تلك الوزارة المهمة قائدا لسفينتها في أصعب الظروف والمواقف السياسية التي مرت على دولة الكويت مما اكسب سياسة الكويت الخارجية ثباتا وتطورا كبيرا.

وقد بذل طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدا كبيرا في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم خصوصا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأشارت الى ان سموه خلال رئاسته مجلس الوزراء منذ صدور مرسوم تعينه في 13 يوليو 2003 بذل كل الجهد للعمل على تقدم الكويت وقاد مرحلة مهمة من تاريخ البلاد وخلال السنوات الماضية التي تولى خلالها الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم ، شهدت الكويت نهضة تنموية شاملة ارتكزت على مجموعة من المشاريع الضخمة ما يدل على تشجيع سموه على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في المساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.

وقد تبوأت البلاد مركزا دولياً مهماً بسبب سياسات أميرها الحكيمة ورؤيته الثاقبة التي ارتكزت إلى العمل الخيرى الإنسانى وهو ما استحقت عليه أن يتم اختيارها بلدا للانسانية واميرها قائدا للعمل الانساني فالكويت في عهد سموه شهدت نقلة نوعية ونهضة تنموية غير مسبوقة، كما استطاع سموه تجنيب البلاد تداعيات الأزمات التي عصفت بالمنطقة وإبعادها عن الصراعات الإقليمية.

واشارت الى ان رؤية سموه (2035) تمثل نقلة نوعية لكويت المستقبل وتحقق الأهداف التي يتطلع إليها ابناءها وفي مقدمتها الرخاء والرفاهية ورفعة الوطن والحفاظ عليه واحة أمن وأمان واستقرار ومن هذه المشاريع مدينة صباح الاحمد البحرية وهو مشروع ضخم ينفذه القطاع الخاص بالكامل ومستشفى جابر وميناء مبارك وجسر جابر الذي يربط بين الصبية ومدينة الكويت وتطوير العديد من الطرق الرئيسية وإنشاء شبكة من الجسور ومشروع مصفاة الزور ومبنى المطار الجديد إضافة إلى تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة ومن أبرزها مدينة المطلاع السكنية العملاقة.

نعمة الانتماء للكويت

ومن جانبها، قالت المحامية عزراء الرفاعي ان الله سبحانه وتعالى اختصنا بقائد يمتلك الإنسانية والقيادة الراشدة المستندة الى كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وتابعت: قد افاء الله علينا بنعمة الانتماء الى هذه الارض الطيبة وقيادة آل الصباح وتوليهم امارة الحكم وقد نعمنا بوجودهم وبقيادتهم وبوجود سمو الامير صباح الاحمد حماه الله واطال في عمره وبمناسبة احتفالاتنا بالسنة الـ 13 لتولي سمو الامير مقاليد الحكم نتذكر تلك الكلمات التي شدا بها سموه بحمل الامانة وتولى المسؤولية والتأكيد على العمل من اجل الكويت وشعبها وقد دعانا سموه الى العمل من اجل النهوض بالكويت كدولة عصرية حديثة يسودها العلم والمعرفة والتعاون والإخاء والمحبة ويتمتع اهلها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع التشديد على المحافظة على الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير .

وقالت ان سموه ناشد المواطنين ان يضعوا مصلحة الوطن قبل مصلحتهم واحترام القانون.. وبتلك الكلمات التي عشتها 13عاما واتخذتها نهجا لي وللكثيرين مثلي نتعاون من اجل الكويت ونحمل الامانة التي هي على عاتقنا جميعا امتثالا لسموه ورفعة لشأن بلدي .

ولا ننسى انه فترة عمله في وزارة الخارجية عين اول سفيرة للكويت واستمر في دعمه للمرأة قد اتاح لها المساواة مع الرجل في المجالات كافة فالتحقت بالسلك النيابي وسيكون عندنا اول قاضية وذلك بفضل دعم سموه للمرأة وللإنسانية فحفظ الله سمو الامير وكل عام والكويت شامخة بسموه ونهنئ الكويت.. وابعث لسموه رسالة متواضعة بهذه المناسبة يدنا بيدك ونحن معك باصرارك وجهودك بجعل الكويت دولة معاصرة متقدمة ونحن معك.؟

بدورها هنأت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت د. هيلة حمد المكيمي: نهنئ الكويت حكومة وشعبا بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا وهي ذكرى مرور ثلاثة عشرا عاما على تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الحكم، وهي ثلاثة عشر عاما من القيادة الحكيمة التي احتفت بها الكويت في الداخل والخارج ذلك بفضل بصمات صاحب السمو وإدارته الحكيمة ولاسيما ان المنطقة العربية خلال تلك الحقبة كانت تمر في أسوأ ظروفها لهذا استطاع صاحب السمو بحكمته ان يقود الكويت الى بر الأمان. وخلال تلك الحقبة التاريخية مرت الكويت بالعديد من الإصلاحات الداخلية والإنجازات الخارجية، فعلى صعيد العمل الداخلي، تم العمل على فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء، وتعديل الدوائر والنظام الانتخابي وإعطاء المرأة حق المشاركة السياسية وتمكينها من تلك المشاركة عبر المشاركة الفعالة في البرلمان والحكومة، بالإضافة الى إقرار العديد من القوانين بما فيها قانون المرئي والمسموع والسوشيال ميديا والمطبوعات وجميعها ذات تأثير مباشر في الحياة السياسية الكويتية.

وقالت: وقد كانت بصمات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح كبيرة في العمل الدبلوماسي وهذا ليس بغريب على سموه فهو صاحب أقدم تجربة دبلوماسية عالميا انعكست بشكل كبير عند وصوله لسدة الحكم، فتمكنت الكويت من استعادة دورها الإقليمي والعالمي عبر سياسة الحياد الإيجابي وتنويع الشركاء الدوليين، واضعا نصب أعينها استقرار منطقة الشرق الأوسط وكويت ما بعد البترول والتي توجت بما سمي بكويت الجديدة حيث الجميع يتطلع بأن تتحول الكويت من مجتمع استهلاكي الى مجتمع ابداعي منتج قادر على ان يضيف الجديد في عمله الاقتصادي عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية والكفاءات المختلفة بشتى المجالات الحيوية والعلمية والاقتصادية والتعليمية، فرهان المستقبل هو رهان على العلم والعمل الجاد غير المنقطع والتفكير من خارج الصندوق ودعم العمل المفتوح والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكانت تلك الرؤية التي أرادت الكويت ان تعيشها وان تتشاركها مع دول ومجتمعات أخرى فكان ذلك مشروعها التي حملته للكويت وتتوج أخيراً بدعم التكنولوجيا العربية كطريق لتطوير المنطقة العربية، وكذلك الحال مع دوائرها الأفريقية والآسيوية والغربية. بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا نهنئ الكويتيين شعبا وحكوما داعين المولى ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

