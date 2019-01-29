وطن النهار

أكد عدد من علماء الدين أن قيادة سمو الأمير للبلاد تعد نموذجا من نماذج الحكم التي يحتذى بها، واصفين سموه بالقائد المحنك الحكيم الذي يتميز بنزعة اصلاحية حققت الاستقرار والنهضة للكويت في ظل الاضطرابات الحالية التي تهدد منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأعربوا في تصريحات خاصة لـ«النهار» بمناسبة الذكرى الـ13 لتولي سموه مقاليد الحكم في الكويت، عن فخرهم بقيادتهم السياسية التي رفعت اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، مشيدين في الوقت ذاته بمواقف سمو الأمير السياسية والانسانية التي يشهد لها القاصي والداني.

الأستاذ في كلية الشريعة والرئيس السابق للهيئة العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية د خالد المذكور قال: لقد سار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على نسق من سبقه من أمراء الكويت في سياستهم المتزنة وفي حبهم لشعبهم واندماجهم معه، موضحا أن لسمو الأمير مواقف حكيمة ومتزنة في التعامل مع مختلف القضايا الدولية والاقليمية ما أكسب الكويت سمعة عالمية طيبة وجعلها دولة معطاءة شبعها يساعد أشقاءه المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: عندما استلم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الحكم كان سموه قد مارس السياسة في أعلى مناصبها حيث كان سموه وزيرا للخارجية لمدة طويلة، ولذلك فان سموه يعد مثالا للحكمة والحنكة ولديه قدرة كبيرة على حل المشكلات التي تقع بين بعض الدول العربية والصديقة، متابعا: كما أن لسموه مواقف كبيرة جدا، وعندما استلم سموه الحكم بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله،مارس سموه دوره الرائع الحكيم بسياسته المتزنة في العمل على حل مختلف مشكلات المنطقة العربية، وكسب سموه احترام العالم حيث نال لقب أمير العمل الانساني من أعلى منبر في الأمم المتحدة وكذلك نالت الكويت لقب مركز العمل الانساني.

وتابع: نظرا لحكمة سمو الأمير فانه يُلجأ لسموه للعمل على حل مشكلة أزمة دول مجلس التعاون الخليجي، ولقد بذل سموه جهودا كبيرة في العمل على حل هذه الأزمة، ومن الناحية الدينية أشار المذكور الى أن سمو الأمير حريص على خدمة كتاب الله ورعاية أهل القرآن وحفظته لذلك فان سموه يرعى مسابقة عالمية كبرى تنظمها الكويت بشكل سنوي لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته، كما أن سموه خير داعم للعمل الخيري والانساني، ويحرص سموه دائما على دعم تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للدول الشقيقة والصديقة، ولا أنسى كلمة سموه عندما استلم الحكم حيث قال « ان العمل الخيري تاج على رؤوس الكويتيين»، وأسأل الله أن يسدد خطاه وأن يمن عليه بالصحة والعافية راجيا منه سبحانه أن يوفق مساعيه في لمِّ الشمل الخليجي.

النزعة الإصلاحية

ومن جهته قال الشيخ علي الجدي: نبارك للأمة الكويتية بالذكرى الـ13 لتقلد سموه مقاليد الحكم، مشيرا الى أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هو الأمير الـخامس عشر لدولة الكويت ، مضيفا: لقد تميز حكمه أطال الله عمره- بسمة الاصلاح، وتلك النزعة الاصلاحية جعلت مواقفه يشهد لها القاصي والداني حتى لقب سموه بـ«حكيم العرب» .

وأضاف: نحن أبناء الكويت الأخيار نفتخر بهذه القيادة الاصلاحية الحكيمة، وندعو أهل الكويت جميعا وخاصة شبابنا العامل في بناء الوطن بتأصيل فضيلة الاصلاح في تعاملنا مع الناس.

وأشاد الشيخ علي الجدي بمساعي سمو الأمير في تحقيق المصالحة الخليجية وحل الخلافات.

إنجازات عظيمة

وبدوره أكد أستاذ كلية الشريعة ورئيس نقابة الأئمة والخطباء د طارق الطواري أن لسمو الأمير بصمات مضيئة ولمسات واضحة في تحقيق تطور الكويت ونهضتها، ونلمس ذلك جليا فيما تحقق على أرض الواقع من انجازات عظيمة لسموه، مشيرا الى أن سموه والد الجميع آملا من سموه دعمه لعملية المصالحة الوطنية والعفو الشامل لمن يستحق من أبناء الكويت فهم أبناؤه، وهو ولي أمرهم.

وأضاف: أرجو من الله تعالى أن يوفق سموه لاحقاق الحق ونشر العدل وأن يمده ببطانة الحق التي تعين سموه على الخير، معربا عن خالص تهنئته بمرور 13 عاما على تولي سموه مقاليد الحكم في الكويت، نفخر بقيادتنا السياسية وانجازاتها التي رفعت اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية والتي دعمت أعمال الخير والمساعدات الانسانية والاغاثية التي جابت الكرة الأرضية، وبفضل الله أولا ثم بحكمة وحنكة سمو الأمير استطاعت الكويت أن تبحر الى بر الأمان والاستقرار والازدهار في ظل الأوضاع الاقليمية المضطربة وما يشوب منطقة الشرق الأوسط من توترات وتهديدات وحروب.

الأمن والاستقرار

بدوره قال سماحة السيد داخل حسن: أقدم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سمو الأمير مسند الامارة وتقلده حكم الكويت. وأضاف: بعد مسيرة تمتد لأكثر من نصف قرن في هذا البلد الطيب، أرى من الغبطة والوفاء أن أعبر بكل مشاعر العرفان والمحبة وأتقدم بخالص الدعاء والأماني القلبية، وارفع لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الانسان الحكيم المحنك والقائد المسدد بمناسبة الذكرى الـ13 لقيادته الحكيمة وتسلمه مقاليد الحكم بجدارة واستحقاق.

وأضاف: أقدم باقة من الورد عابقة بأريج الوفاء للأمن والاستقرار والازدهار والتماسك والتلاحم الاجتماعي بين الشعب وقيادته التي تمثل أرقى النماذج في المسالمة والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.

ولفت الى أن صاحب السمو حريص على التواصل مع جميع أبناء شعبه من مختلف الفئات والطوائف، متابعا: كان لي شرف الاستقبال في الديوان الأميري لتقديم نسخة لسموه من كتاب ألفته بعنوان: «حسينيات الكويت.. منائر ومنابر»، مؤكدا أن سمو الأمير داعم للعلم والعلماء، نسأل الله أن يسدد خطاه وأن يوفقة لما فيه صالح البلاد والعباد.

