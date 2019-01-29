وطن النهار

تقدم عدد من المحامين الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بالتبريكات بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 على تولي، سموه الحكم واشادوا بدوره في الانجازات التي تشهدها البلاد فضلاً عن سياسات سموه الخارجية التي جعلت الكويت دولة محورية في المنطقة.

في البداية قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان، في هذه المناسبة الكريمة نتقدم بأسمى ايات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد للذكرى الـ 13 لتوليه مقاليد الحكم، داعين لسموه دوام الصحة والعافية والعمر المديد.

واضاف باسمي واسم جميع المحامين نبارك لسمو الامير في هذه المناسبة المباركة التي نعتز ونفتخر بها ونعتبرها ذكرى عزيزة على قلوبنا، ونتضرع الى الله عزوجل ان يديم على صاحب السمو الصحة والعافية وأن يسدد خطاه لكل ما فيه رفعة ونماء وطننا الحبيب.

وأكد الشريان أن بهذه السنوات المباركة من تولي الحكم الرشيد شهدنا الكثير من الانجازات العمرانية بدعم من صاحب السمو بشتى المجالات، وايضاً اهتمام سموه بعنصر الشباب وتذليل العقبات من امامهم لنهضة الكويت عمرانياً وثقافياً.

واوضح أن الطفرة التنموية للبلاد ومكانتها في العالم جاءت بفضل حرص صاحب السمو على الرقي بالوطن والمواطن، وارتقائه بالعملية السياسية والممارسة الديموقراطية بالكويت التي أصبحت مثالاً يحتذى.

أما في الشأن الخارجي فقال ان حكمة سموه بادية وبصيرته واضحة في معالجة الخلافات والأزمات التي يشهدها العالم على فترات وكان لسموه الدور الكبير في نزع فتيل الخلافات لاسيما منطقة الشرق الاوسط، حيث دور سموه بتقريب وجهات النظر بين الدول العربية وحل المشاكل والخلافات الدولية، لا سيما دور سموه في العمل الانساني حيث لم يكن اختيار سموه قائداً للعمل الانساني أمراً وليد المصادفة، بل جاء انعكاساً للعمل الرائد له على جميع من الأصعدة.

عطاء لا محدود

من جانبه قال المحامي زيد الخباز: نتقدم الى صاحب السمو أمير البلاد بالتهنئة لذكرى مرور 13 عاما على توليه مقاليد الحكم، متمنين له دوام الصحة والعافية.

واضاف ان صاحب السمو خلال مسيرته السياسية التي شهدت فيها الكويت انجازات على ارض الواقع التي تعود بالمصلحة للمواطن بجميع فئاتهم، حيث قام من خلال مسيرة العطاء اللامحدودة لسموه باتخاذ جميع السبل للنهوض بالمواطن وتذليل الصعاب أمام الشباب في كل المجالات.

أما دور سموه في السياسة الخارجية فقد كان ولا يزال سموه حكم العرب وقائد العمل الانساني، فضلا عن دوره في نزع فتيل الخلافات ما بين الدول المتنازعة فدور سموه كبير في هذا الصدد.

من ناحيته قال المحامي جراح العنزي إننا كأبناء الكويت نفخر بسمو الامير في جميع دول العالم لانجازات سموه التي شهدتها جميع دول العالم، ونبارك لصاحب السمو هذه المناسبة التي يفرح لها كل مواطن ويتمنى لسموه العمر المديد.

واضاف أن السنوات الـ 13 المضيئة من تولي سموه مقاليد الحكم شهدت البلاد فيها إعماراً للبناء وإعماراً للعقول، فقد اهتم سموه بالعلم والشباب وذلك ليجعل من الكويتي نموذجا يحتذى في العالم، حيث صب سموه اهتمامه بالعلم والبعثات الخارجية للطلاب وذلك لاطلاع ابناء الكويت على الخبرات الاجنبية وذلك لتطوير المواطن حيث يصب ذلك في مصلحة المجتمع ككل.

وعن دور سموه في السياسة الخارجية قال العنزي ان سموه قام بدور كبير للحفاظ على السلام في الدول العربية والاسلامية والعالية، وله بصمات تشهد لسموه بذلك من خلال حل قضايا عالقة بين بعض الدول وأنهى سموه الخلافات بين الدول من خلال وساطاته التي تكرس مبدأ السلام في المنطقة والحفاظ على سلامة الشعوب.

