وطن النهار

اجمع عدد من اعضاء المجلس البلدي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 على تولي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم على ان سموه شخصية سياسية مهمة وعلى قدر كبير من الحكمة والرؤية ستأخذ البلاد الى المزيد من الازدهار والتنمية والرخاء.

رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي قال: نهنئ الشعب الكويتي والقيادة السياسية في الدولة بمناسبة مرور الذكرى الـ 13 لتولي صاحب السمو امير البلاد مقاليد الحكم، ونتضرع الى المولى جلت قدرته ان يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يسدد خطاه بمعية عضده سمو ولي العهد الامين لكل ما فيه رفعة ونماء وطننا الكويت.

وأوضح العتيبي قائلا: جميعنا نستذكر في هذا المقام السنوات المضيئة من الحكم الرشيد والذي نعيش به نهضةً عمرانية ملموسة في جميع المجالات بدعم مباشر من سموه.

من جانبه قال عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل اننا نفخر ككويتيين بانجازات صاحب السمو الذي يعتبر حكيم العرب وصمام الامان في الاحداث العربية والخليجية بفضل حنكته السياسية ومبادراته الانسانية والخيرية في كل بقاع الأرض وكذلك جهود سموه في لمِّ الشمل بين الأشقاء العرب وتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة جعلت الكويت محط انظار العالم وتميزت بمكانة وتقدير كبيرين وجعلها مركزاً للقرار وعاصمة للقمم الخليجية والعربية والاسلامية.

وأضاف انه على المستوى الداخلي فقد جنب سموه الكويت من ويلات الفتن وشق صف الوحدة الوطنية حتى عبر سموه بسفينة الكويت الى بر الأمان وقيادة البلاد في ظروف عصيبة.

مسيرة حكيمة

بدوره قال عضو المجلس البلدي حمود عقلة يبقى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد شخصية قائد استثنائي على مستوى العالم، فقد اختارته الأمم المتحدة ليكون قائدا انسانيا، اضافة الى ان سموه اصبح ملجأ لكل القادة في العالم ممن ينشدون السلام ويطلبون دعمه ومشورته ويستفيدون من حكمته في ترسيخ السلام والأخوة فقد اصبح سموه صمام امان لدول الاقليم والعالم اجمع. واكد ان سموه في مسيرة حكمه دعم الشباب وجدد الدولة ووضع ثقته في قيادات شبابية سواء على مستوى مجلس الوزراء او الوكلاء او الوكلاء المساعدين وهو توجه ينم عن حكمة سموه في تجديد الدولة بما يتناسب مع رؤيته الكويت الجديدة وخطة كويت 2035. واشار الى ان سموه انتهج الاهتمام بجميع المواطنين وترسيخ الفرص المتساوية للجميع واهتم بدعم المواطنين لتحمل الأعباء المالية فكثرت المنح والكوادر في عهده كما تأسس صندوق المعسرين ما يؤكد حرصه على جميع ابنائه المواطنين الكبير والصغير منهم.

من جانب اخر قالت عضو المجلس البلدي مها البغلي طالما تميز سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد برؤية مختلفة ونضج سياسي استثنائي في التعامل مع القضايا الدولية والمحلية باختلاف انواعها، كما تفرد سموه ببصمة واضحة في المبادرة للتفاعل مع الأزمات الانسانية حول العالم وحرصه على تعزيز دور الكويت في تحقيق الاستدامة في دعم القضايا الانسانية. وأكدت البغلي ان حصول سموه على لقب «قائد الانسانية» في 2014 هو وسام على صدر كل كويتي، ومسؤولية علينا جميعاً ان نقتدي بهذا المثال الرائع، وان تكون رؤيته بوصلة لنا في تحقيق خطة التنمية 2035 للكويت الجديدة. وبدوره هنأ عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي الشعب بمناسبة مرور الذكرى الثالثة عشرة لتولي صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد قائد الانسانية والأمير الحكيم، موضحا باننا نفخر كمواطنين لنا الحق ان نفتخر بأميرنا الشيخ صباح الاحمد، فقد شاهدنا مبادراته الانسانية على مستوى العالم والتى جعلت الكويت محط انظار العالم في العمل الانساني، وأكد ان صاحب السمو يمتلك الحنكة السياسية فقد ادار صاحب السمو الدفة السياسية للبلد محليا وعالمياً بما يحقق الامن والاستقرار والازدهار لبلدنا الكويت. ومن يراقب القضايا الاقليمية والعالمية تتجلى عنده الحكمة القيادية لصاحب السمو في تلك المواقف ما جعل اقتصاد الكويت متيناً واكثر استقراراً. ولاننسى رعايته لانجاز المشاريع المحلية الضخمة من بناء اكبر المستشفيات والمراكز الثقافية ومد شبكات الجسور التي جعلت الكويت مركزاً جاذباً للسياحة وكذلك المبادرات والشراكات العالمية التي تعزز من مكانة الكويت الاقتصادية وكلنا نتطلع الى مستقبل مشرق لكويت 2035.

