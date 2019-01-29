وطن النهار

أكد أستاذ العلوم السياسية الاعلامي د. عايد المناع ان تولي صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم انجاز كبير للكويت بل وللعالم اجمع قائلا ان العالم باثره سعيد ومستفيد من وجود سموه على رأس الهرم السياسي في دولة مهمة في المنطقة، فالكل يعلم ان الشيخ صباح الاحمد شخصية دبلوماسية ممارسة عايش العمل السياسي منذ العام 1963 وقبل ذلك تولى مناصب مهمة في بلاده ومنها الارشاد والانباء او الاعلام حاليا وقبلها كان مسؤولا عن المطبوعات، واقولها بكل تجرد لو العالم كله يحتكم الى عقلية ورؤي الشيخ صباح الاحمد لعاش في امن واستقرار ولما وجدنا هذه الصراعات التي تتصاعد بين الحين والاخر.

وقال لـ«النهار» في ذكرى تولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم نبارك للكويت بل والعالم اجمع بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم واحب ان اؤكد ان سموه تمرس على العمل السياسي قبل توليه حقيبة الخارجية والتي شغلها لاكثر من 40 سنة وقد تزامن ذلك مع الاضطرابات التي كانت تعصف بمنطقة الشرق الاوسط اذ كانت هناك انقلابات عسكرية وحروب وصراعات مسلحة وبالتالي فالاوضاع كانت تتطلب شخصية سياسية تقوم بدور المهدئ والمبرد للغليان الذي كانت تعاني منه المنطقة وما حولها وقد لعبت الكويت دورا ايجابيا في تلك المرحلة والشيخ صباح الاحمد بصفته رئيس الدبلوماسية كان لا يستقر في مكان بل كان سموه يتحرك من منطقة الى اخرى لايجاد تفاهمات وحل الصراعات حيث كانت مصر والسعودية على خلاف عقب ثورة اليمن في سبتمبر 1962 التي اتت بالسلال واستمرت فترة طويلة الى ما بعد حرب 1967 وزاد وفيما يتعلق باليمن الجنوبي او الجنوب العربي قبل الاستقلال كانت الكويت تساند الشعب وتدعم حريته واستقلاله سلميا ثم بعد الاستقلال كان للكويت دور ايجابي بتقديم الدعم والاسناد للدولة المستقلة.

وأضاف وبعد ذلك كان للكويت دور كبير في المصالحات التي جرت بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي الى قيام الوحدة بين اليمنين. وكذلك الحال بالنسبة للصراع ما بين الفلسطينيين والاردنيين في سبعينيات القرن الماضي والذي وصل الى حرب ايلول الاسود فكان للدبلوماسية الكويتية دور كبير لتجنب سفك الدماء وحل الخلاف وديا ما بين الطرفين وايضا في لبنان الفلسطينيين واللبنانيين واللبنانيين فيما بينهم بل حتى ما بين حزب البعث السوري والعراقي كانت الدبلوماسية الكويتية حاضرة وقامت بدور الوساطة للتهدئة ما بين الاشقاء وكذلك الحال بالنسبة للحرب العراقية الايرانية اذ نشطت الدبلوماسية الكويتية.

واستطرد قائلاً: ان الشيخ صباح الاحمد على وجه الخصوص كان الشخصية المحورية في تخفيف حدة التوتر ووقف الحرب والنزيف الذي استمر لثماني سنوات وقد بذلت الكويت الكثير من اجل ايقاف الحرب وبالتأكيد انها ساندت العراق بشكل غير رسمي وقد افادت الدبلوماسية الكويتية العراق اكثر ما افادته دبلوماسية بلاده في تلك المرحلة، وفيما يلي تفاصيل الحوار: مما لا شك فيه ان الدبلوماسية الكويتية بقيادة سمو الأمير تولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا فماذا تقول في هذا الصدد؟

ما لا ينبغي نسيانه على الاطلاق ان اسم الشيخ صباح الاحمد اصبح ملازما للقضية الفلسطينية ودائما ما تكون لكلمة الكويت في المحافل الدولية اصداء كبيرة وسموه دائم التحدث عن القضية وانه لا سلام ولا استقرار ولا تنمية ما لم تحل القضية وايجاد وطن للفلسطينيين والدعوة الى الالتزام بقرارات الامم المتحدة الداعية الى قيام دولة فلسطينية وكما تعلم فان الكويت من اكثر الدول دعما للقضية الفلسطينية واحتضانا للشعب الفلسطيني اذ احتضنت الكويت قبل الغزو العراقي الغاشم اكثر من نصف مليون فلسطيني في حين لم يتجاوز عددهم اكثر من 50 الفا في دول عربية تفوق الكويت سكانا ومساحة لذا فقد ارتبط اسم الشيخ صباح الاحمد بالقضية الفلسطينية ارتباطا وثيقا ولازال مرتبطا حتى هذه اللحظة وسموه يشعر بالفخر لدعمه لهذه القضية لذا دائما ما نجده يبرق لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مهنئا له لموقفه ضد الكيان الغاصب.

هل انعكست تجربة سمو الأمير الطويلة في العمل بالخارجية على دبلوماسية بلاده؟

نقول ان فترة تولي سمو الامير وزارة الخارجية كانت فترة ذهبية على الرغم من سخونة الاجواء بل والتهابها في الكثير من المناطق وسموه تولى مسند الامارة لاوضاع خاصة بالدولة فوضع سمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله لم يسمح له بتولي القيادة نتيجة لوضعه الصحي وتولي هذا الرجل الدبلوماسي جعله يحتل صدارة المشهد في الكويت وخارجها لكونه شخصية عالمية معروفة قبل ان يكون اميرا وقد اصبح اكثر حضورا بعد توليه القيادة، واذكر ان سموه واصل دعم القضايا العربية وحرص على المصالحات العربية بشكل كبير وحضوره القمم العربية وقد حاول الا تنزلق سورية الى ما انزلقت اليه وواصل دعم القضية الفلسطينية وكما تعلم فقد عقد ثلاثة مؤتمرات في الكويت لدعم الشعب السوري انسانيا بغض النظر عن هوية التنظيمات والاشخاص وغيره كما ان المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن كان بدعم كويتي لذا فان الامم المتحدة لم تجد شخصية اكثر استحقاقا من الشيخ صباح الاحمد ليسمى قائدا انسانيا والكويت بلد انساني عالمي وهو مكسب للكويت ولم يحصل عليه بلد او قائد.

قضايا الخليج

وماذا عن جهود سموه في رأب الصدع الخليجي؟

سمو الامير يولي قضايا الاشقاء في الخليج اهتماما كبيرا وجهود سموه واضحة وجلية ولا تحتاج الى دليل او برهان فقد سعى جاهدا لحل الازمة الخليجية في 2013، 2014 كما تمكن من احتواء الخلاف الاماراتي العماني والازمة الحالية التي ظهرت في 2017 حاول ولازال يحاول ولازالت اذكر عبارته: «مهما كان التعب والاجهاد لن نتوقف في سبيل بقاء مجلس التعاون وازالة الخلافات ما بين الاشقاء» اذ كانت الازمة في شهر رمضان ومع ذلك تحمل العناء وقام بجولاته المكوكية لتطويق الخلاف ولازال يحاول ولن تتوقف مساعيه للم الشمل وهو من الشخصيات العالمية التي تسعي لتطويق الخلافات من خلال التوافق والحلول السلمية وايمانه المطلق باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وتعزيز لغة الاحترام ما بين الدول والشعوب، وقد سعى سموه جاهدا لتجنيب اليمن الانزلاق الى ما وصلت اليه وباعتقادي واقولها بكل تجرد لو العالم كله يحتكم الى عقلية ورؤي الشيخ صباح الاحمد لعاش في امن واستقرار ولما وجدنا هذه الصراعات التي تتصاعد بين الحين والاخر ونتمنى ان يطيل الله سبحانه وتعالى في عمره.

وماذا عن جهود سموه في الداخل؟

على المستوى المحلي فان سمو الامير ضبط ايقاع العمل السياسي في الكويت وجنبها الانزلاق الى ما جرى في دول عربية وبوسائل سلمية ودستورية وليس بالعنف والقهر فضلا عن جهودة في تنمية وتطوير بلاده وهو صاحب رؤية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ومن المؤكد ان هناك جوانب من الرؤية تحققت على ارض الواقع وانظر الى الجسور الممتدة بطول البلاد وعرضها وكذلك الطرق والانشاءات المعمارية فهذا جزء من الرؤية لانه لابد من تهيئة البنية التحتية اولا وجزء منها يجري على ارض الواقع والجزء الاهم هو ما يتولاه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد وهو صاحب رؤية اقتصادية معروفة فالامتداد مع الصين والزيارة التي قام بها سمو الامير وتلتها زيارة الشيخ ناصر صباح الاحمد الى الصين وطريق الحرير وتفعيل الاتفاقيات مع الدول كله لتمكين الكويت من ان تكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وميناء مبارك جزء من المشروع وهو كما قال الشيخ ناصر سيكون مفيدا للدول الثلاث الكويت والعراق وايران.

هل ترى ان هناك عقبات تحول دون انجاز الخطط التنموية؟

هناك صعوبات اجتماعية وامور داخلية قد تعيق ولكنني اعتقد ان الكويت في طريقها لتحقق رؤية سمو الامير ونحن نستغرب تأخير الانجاز وانا دائما ما اقولها لقد تحقق الدعم السياسي فماذا تنتظرون فلتعمل الحكومة فسمو الامير اعطى الاشارة والباقي على الحكومة ولكن قد تكون هناك اشكاليات برلمانية وبعض المفاهيم الاجتماعية ولكنها ستتحقق ان شاء الله التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهم من ذلك الا نظل نعتمد على مصدر وحيد وهو النفط بالاضافة الى الاهتمام بالانسان الكويتي واوضاعه الداخلية والاهتمام بالعالم العربي.

وماذا عن موقف الكويت من التطبيع؟

الكويت قالتها وتكررها دائما انها مع قضية العرب الاولى القضية الفلسطينية وانها اخر من يطبع مع العدو الاسرائيلي وانه لا سلام ولا استقرار ولا تنمية ما لم تحل هذه القضية.

حدثنا عن الجهود الإنسانية العالمية لسمو الأمير.

جهود سمو الامير الانسانية غطت جميع اصقاع الارض فلم تحدث حادثة او كارثة انسانية في عهده الا وبادرت الكويت فورا بالدعم والمساندة.. صحيح ان الكويت منذ استقلالها وهى تقدم الدعم ولكن سرعة تقديم المساعدة باتت هى الثمة الغالبة في عهد الشيخ صباح الاحمد لانه يعلم ان الناس في هذه اللحظات الصعبة بحاجة الى من يمد يد العون طبيا وانسانيا كما ان الصندوق الكويتي للتنمية والذي كان دعمه قاصرا على الدول العربية وسع نشاطاته لتشمل دول اسيوية وافريقية والكاريبي وهو انجاز عظيم ينعكس على القضايا العربية واحترام العالم ويكفي اننا في خارج الدولة نشعر ان الناس تنظر الى الكويت نظرة سامية تفوق حجمها وهذا بحد ذاته انجاز كبير.

