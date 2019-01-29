وطن النهار

انطلقت رؤية «كويت جديدة» (نيو كويت) عن تصور من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035.

وتهدف رؤية الكويت الجديدة «نيو كويت» إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الانتاج في ضوء جهاز مؤسسي داعم وترسيخ للقيم والمحافظة على الهوية المجتمعية وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

وتحدد رؤية الكويت 2035 الأولويات طويلة المدى للتنمية في الكويت وترتكز على 5 موضوعات أو نتائج مرجوة و7 ركائز وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها، في حين تشتمل كل ركيزة على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.

وتحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطابا للشباب واستثمارا لطاقاتهم الإبداعية وتنميتهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي لاسيما وفق رؤيتها السامية التي اطلقتها أخيرا (كويت جديدة 2035).

وجاء ذلك في العديد من الخطابات السامية ومنها ما أكده حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عندما قال سموه «إن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في شبابه فهم عدته وعماده وإنني أرى في عيونِ شبابنا معالم كويت المستقبل فهم صناع الغد وسواعد الوطن وأعمدة نهضته المقبلة». ومن منطلق حرص الكويت على ضمان تقديم أفضل الخدمات النوعية والمتكاملة للشباب فقد صدر المرسوم الأميري السامي بتأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب عام 2013 تلبية لتوصيات الوثيقة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني للشباب «الكويت تسمع».

وتسعى الكويت لتنفيذ خطة كويت جديدة 2035 والتي تعرف بكويت 2035 بهدف خفض الاعتماد على النفط وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وتمكين المواطنيين في التملك بالمشروعات المشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذه الرؤية في تحقيق عائد على مشاريع التنمية المدرجة تقدر بـ50 مليار دينار، وما يساوي 180 مليار دولار، بحلول 2035. وفقاً لتقرير صندوق النقد العربي، حول آفاق الاقتصاد لشهر سبتمبر الحالي، فإن الرؤية تعتمد على تحسين بيئة الأعمال وتطوير النظام التعليمي لينتج مخرجات تتوافق مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل ، وخلق بيئة معيشية مستدامة، والاستفادة من موقع الكويت الجغرافي، وتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة تتراوح ما بين 1.5 في المئة للعام الحالي، ونحو 2.5 في المئة للعام المقبل.

ولفت التقرير أن رؤية الكويت 2035 تتضمن مشروع تطوير الجزر الواقعة في شمال الكويت لتصبح منطقة حرة، جاذبة للاستثمارات في منطقة شمال الخليج، عبر بناء أحد أطول الجسور في العالم، وربط العاصمة بشمالها، بما يعزز التعاون مع دول الجوار، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق عائدات، تفوق 35 مليار دولار، وتوفير 200 ألف فرصة وظيفية بالقطاعات غير النفطية.

