وطن النهار

طرحت الكويت وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي للخروج من تقلبات أسعار النفط الحادة والتي تؤثر على مشاريعها التنموية والتي بدأت في يوليو 2014 وجعل الكويت تتكبد عجزاً مالياً في تاريخ ميزانياتها العامة، ما جعلها تتبنى النهج الاقتصادي السليم للخروج من تلك الدائرة وتحقيق مفهوم الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

وتأتي تلك الرؤية متسقة مع الرؤية السامية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري قادر على مواجهة تحديات الحاضر برؤية المستقبل.

قائد التنمية الملهم

وبعد مرور 13 عاماً على تولي قائد مسيرة التنمية والملهم الحقيقي لها مقاليد الحكم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح وطرح رؤيته التنموية بضرورة التخلي عن النفط كمصدر أحادي للدخل والعمل على خلق اقتصاد متنوع ومستدام، أظهرت الحكومة لرؤية تنموية جادة قادرة على العمل والابداع والابتكار تحقق التوازن بين احتياجات المواطنين من ناحية والموارد المتاحة من ناحية أخرى.

400 ألف

ووفق تقارير اقتصادية متخصصة، فإن الاقتصاد الكويتي عملاق نائم بحاجة إلى محفزات تشريعية واستثمارية قادرة على انشاء وتأسيس المزيد من المشروعات التنموية القادرة على خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب والشابات القادمين إلى سوق العمل والذين يقدر متخصصون عددهم بحدود 400 ألف شاب في 15 عاماً المقبلة.

وبعد إعلانها عدم التراجع قيد أنملة عن برنامجها الاصلاحي المالي والاقتصادي، تنتظر الكويت نهضة تنموية شاملة بعد تحقيقها عددا من الإصلاحات المهمة التي ساهمت في اقترابها من مصاف الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وتمتلك الكويت رؤية كويت جديدة 2035 التي تعد من بين أهم الخطط التنموية الطموحة على مستوى دول الخليج وتستهدف بالأساس تطوير الجزر ومنطقة الشمال وخلق اقتصاد حقيقي ومستدام.

وكان من الصعب بشكل كبير على المستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص تجاري، لاسيما مع طول الدورة المستندية، واضطراره إلى الانتظار لمدة 60 يوماً في المتوسط، إلا أن الأمور تغيرت أخيراً وانخفضت العملية إلى 3 أيام خلال عام 2015، كما انخفضت تكاليف التراخيص، علاوة على ذلك يستطيع المستثمرون الأجانب الآن تملك 100 في المئة من أسهم الشركات التي يؤسسونها في الكويت، بالإضافة إلى الحصول على إعفاء من ضرائب الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات. وقد دفعت هذه التغييرات أداء القطاع الخاص نحو التحسّن.

ويقود القطاع الخاص عملية الانتقال إلى اقتصاد غير نفطي، لاسيما مع رؤية البلاد التي تستهدف تخفيض دور القطاع العام على مستوى تنفيذ المشاريع التنموية من 90 في المئة إلى ما يقارب 40 في المئة.

كما أن انتقال الكويت إلى اقتصاد أكثر توازناً من شأنه أن يقلل من تقلبات السوق، خصوصاً أن التغيرات الجذرية في أسعار النفط تؤدي إلى تقلبات هائلة في اقتصادها، وحتى مع التعافي الأخير في أسعار النفط، تتوقع الكويت عجزاً آخر في الموازنة للسنة المالية 2018/2019 بقيمة 21 مليار دولار (نحو 17.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) وهو عجزها السنوي الخامس على التوالي. ولفت التقرير إلى أن الحكومة اضطرت إلى تمويل العجز الأخير عبر السحب من احتياطياتها التي تبلغ نحو 600 مليار دولار بالإضافة إلى إصدار السندات.

ويطالب المستثمرون باصلاح القطاع العام من خلال المضي قدماً في إجراءات الخصخصة وإصلاح القطاع العام باعتباره المدخل الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعي في الكويت ويعتبر المشغل الأول للعمالة الوطنية.

إصلاح حقيقي

وتؤكد مراكز الأبحاث المتخصصة وجمعيات النفع العام أهمية تحقيق إصلاح حقيقي في القطاع العام، مشيرة إلى أن المطلوب هو نهج اقتصادي مختلف يعزز دور القطاع الخاص ويوكل مهام العمل في المرافق وقطاع الخدمات إلى مؤسسات خاصة تعمل بموجب معايير مختلفة وتلتزم بالمقاييس والشروط الدولية وتهدف إلى السيطرة على التكاليف وتحقيق إيرادات مناسبة من أعمالها. ولا بد من أن تتبنى السلطات السياسية فلسفة جديدة للتشغيل بموازاة إصلاح للنظام التعليمي للارتقاء بالقدرات والتخصصات المطلوبة لدى الأجهزة الحكومية والمنشآت الخاصة بما يمكن من تشغيل المواطنين في مواقع عمل حقيقية. ولا شك في أن تبني هذه الفلسفة الاقتصادية وما يستلزم من سياسات مالية وإدارية قد لا يكون يسيراً في الأمد القصير، لكن لا بد من وضع مخططات واضحة المعالم لتحقيق ما هو منشود خلال أمد معقول.

ترقية البورصة

وكانت ترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة بداية النهوض الحقيقي نحو التنمية والتطوير إلى وضع الأسواق الثانوية الناشئة في المؤشر العالمي «فوتسي رسل»، والذي سيبدأ تفعيله بحلول شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى إعلان مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة وضع السوق الكويتية قيد المراجعة لإعادة تصنيف محتمل من الأسواق ما دون الناشئة إلى الأسواق الناشئة خلال 2019.

وتشير التقارير إلى أن تلك الترقية ستكون لها أهمية كبرى في عالم الاستثمار، مبيّنة أن صناديق الأسهم التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة، وأصول الصناديق النشطة التي تم قياسها مقابل مؤشرات الأسواق الناشئة، تعتبر أكبر حجماً وشعبية من محافظ الأسواق «ما دون الناشئة» سينعكس إيجاباً على الأسهم الكويتية.

وتعني تلك الترقيات تدفق المليارات من الدولارات من الاستثمار العالمي إلى الكويت، حيث سيضطر المستثمرون في الأسواق الناشئة والصناديق التي تتعقب أسهم المؤشر، أو يقيسون أداءهم مقابل مؤشر الأسواق الناشئة، إلى شراء حصص من الأسهم الكويتية.

وتتميز الكويت وفق محللين متخصصين بأنها تمتلك أقدم بورصة في الخليج، كما أن العديد من الشركات التي تتداول فيها تعتبر شركات متعددة الجنسيات في نطاقها، وستستفيد إلى حد كبير من إعادة التصنيف.

ويعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على صادرات النفط، إذ إنها موطن لما يقارب 6 في المئة من احتياطي النفط الخام في العالم (أكثر من 100 مليار برميل) كما تتميز بأن لديها أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط بين دول منظمة «أوبك».

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي، لاتزال الرؤية مستمرة والنجاحات متواصلة والسعي لبناء اقتصاد متين وقوي من بين أهم التحديات التي تحرص الحكومة والبرلمان على ازالتها بما يعزز ويطور من قدرات القطاعات الاقتصادية ويزيد من رفاهية المواطنين ويخلق فرصاً وظيفية أمامهم على المدى الطويل.

