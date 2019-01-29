وطن النهار

تمتع الجهاز المصرفي الكويتي بمتانة وقوة الأداء المالي على مدى 13 عاماً، شهد خلالها العديد من التحديات وحقق فيها الكثير من الإنجازات جعلت منه واحداً من أقوى القطاعات على المستوى المحلي والخليجي والعالمي.

وبجانب مهنيته العالية ووجوده قبل بداياته في دول الجوار، فإن القطاع المصرفي يعد ثاني أكبر موظف للعمالة المواطنة بعد القطاع العام، وهدف رئيس للكويت هو التحول إلى مركز مالي متفوق.

وقد تمتع القطاع المصرفي منذ عام 2006 وحتى نهاية 2018 بالحصافة في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهته على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهت القطاع على مدى تلك الفترة. ويمكن النظر إلى تلك القوة الكامنة فيما يلي:

- قوة ومتانة القطاع المصرفي الذي تمكن وبجدارة من التعامل مع تداعيات الأزمة المالية بفضل حصافة الإجراءات التي أقرها بنك الكويت المركزي والتي خلقت جداراً قوياً وصلباً للبنوك الكويتية لمواجهة تلك التداعيات. - تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 بمهنية عالية عززت من قدرة القطاع المصرفي في مواكبة المعايير الدولية والإقليمية بشكل متميز.

- أشارت وكالات التصنيف الدولية إلى أن بنوك الكويت الأفضل خليجياً في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9.

- تعاملت البنوك الكويتية بجدارة مع تراجعات أسعار النفط منذ 2014، حيث تجاوزت هذا التراجع وباقتدار، فقد هبطت أسعار النفط منذ منتصف 2014 حتى العام الماضي، وخرجت منها بلا أي ضرر يذكر، بل استمرت خلالها في تجنيب مخصصات عامة ومحددة من دون أن يؤثر ذلك في متوسط نمو الأرباح، ودون تأثير على جودة الأصول، والتي تؤكد المؤشرات زيادتها.

- تمكن القطاع المصرفي وبفضل سياسات بنك الكويت المركزي الحصيفة من اتخاذ تدابير وقائية قادرة على حماية القطاع المصرفي من أي تداعيات من خلال بناء سياسات تحوطية قادرة على مواجهة أي أزمات تواجه القطاع المصرفي، وقد أدت تلك السياسات إلى تحسن جودة أصول النظام المصرفي الكويتي بشكل ملحوظ على مر السنين.

- واصل مستوى القروض غير المنتظمة ومعدلها تراجعه إلى مستوى منخفض جديد، حيث تراجع معدل إجمالي القروض غير المنتظمة إلى مستوى تاريخي منخفض نسبته 1.9 في المئة (1.3 في المئة على مستوى النشاط المحلي للبنوك) كما في ديسمبر 2017، وهو أقل من النسبة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية والبالغة حوالي 3.8 في المئة في العام 2007.

- مستوى الحماية والأمان في البنوك الكويتية يعتبر من أعلى النسب عالمياً، فقد تمكن القطاع المصرفي من بناء حائط صد أمام الهاكرز ومواجهة عمليات الاحتيال والنصب التي يقوم بها محترفو السرقات عبر الانترنت.

- تتجه البنوك الكويتية للبدء في إجراءات تطبيق ثورة الفنتك التي تعد من بين السياسات المصرفية التي تتجه إليها البنوك الكويتية في المرحلة المقبلة وبما يعزز ويطور من أداء القطاع المصرفي ويدفع بايراداته التشغيلية لمستويات عالية.

ولأن القطاع المصرفي قادر على مواجهة التحديات وامتصاص الأزمات، من انفجار أزمة المشتقات المالية في بنك الخليج وتداعياتها، إلى أزمة تراجعات أسعار النفط، والبطء في تنفيذ المشاريع التنموية لاستيعاب الأموال الفائضة لدى البنوك المحلية والتي تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دينار، إلا أن القطاع المصرفي تمكن من عبور تلك الأزمات بيسر وسهولة وقام ببناء سياسات تحوطية مكنته من العودة إلى تعزيز ايراداته التشغيلية وزيادة مستويات أرباحه بيسر وسهولة.

ولأنه يؤمن بأهمية العنصر البشري الكويتي في إدارة القطاع المصرفي، كانت البنوك المحلية سباقة في توظيف العمالة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بالشكل الملائم وقامت في الوقت نفسه بتعزيزها وتوظيفها في شتى المواقع المصرفية من مستوى القيادات إلى أصغر الوظائف بالقطاع المصرفي، رغبة منه في تأهيل وتطوير قدرات الشباب لتولي مسؤولية المبادرة على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي من بين أقوى القطاعات المصرفية اقليمياً وعالمياً، إلا أنه ينتظر خطوات حكومية ملموسة في تسريع خطى تسهيل الأعمال وطرح مشاريع إضافية وخصخصة مرافق عامة وتفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإزالة معوقات بيروقراطية تحول أحياناً دون تشجيع الاستثمار.

