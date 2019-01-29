وطن النهار

منذ تولى صاحب السو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في 2006، والصناعة البترولية تشهد تطورات عديدة، كان أبرزها ترؤس سموه وفد الكويت في مؤتمر القمة الثالث لمنظمة الدول المصدرة لنفط «أوبك» الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، والذي أكد سموه خلاله ضرورة تعاون المنتجين والمستهلكين لتحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية، وتشجيع النمو الاقتصادي في العالم.

وحينها أعلن عن تبرع الكويت بـ150 مليون دولار لدعم برنامج تمويل الأبحاث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.

لم يكن تبرع سموه بهذا المبلغ أمراً غريباً، خاصة أن سموه يحرص على الاهتمام بالصناعة النفطية، ويظهر هذا الاهتمام بوضوح من خلال دعمه المستمر لأبنائه في القطاع النفطي.

ولم يترك سموه المناسبات المهمة في تاريخ الكويت دون أن يشارك وكان آخرها الاحتفال بتصدير أول شحنة من النفط الكويتي الخفيف، في إنجاز يضاف إلى سجل إنجازات القطاع النفطي الكثيرة، ، فما كان ليتم لولا جهود الآلاف من أبناء القطاع الذين بذلوا كل جهد ممكن في سبيل رفعة الكويت وتقدمها.

لقد قامت دولة الكويت منذ بدء المراحل الأولى لإنتاج وتصدير النفط برسم وتنفيذ سياسة بترولية واضحة هدفت إلى تحقيق أفضل نفع للبلاد.

وقد تطورت هذه السياسة مع التطورات التي مرت بها الصناعة البترولية سواء على الصعيد المحلي أم العالمي، وظلت سياسة الكويت البترولية تسعى دوما لتحقيق الملكية الكاملة على قطاع النفط.

ولعل أحد الأسباب الرئيسة لتملك الكويت ثروتها البترولية يكمن في رغبتها في السيطرة التامة على السياسة الإنتاجية والتسعيرية والتشغيلية لاستخراج النفط الخام، وذلك وفقا لمصالحها الوطنية القومية.

وكانت هذه الرؤية ضرورية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تحديد معدلات إنتاج النفط الخام ومعدلات النمو للقطاع البترولي وأشكال هذا النمو بما يخدم السياسات الإنمائية والمصالح الرئيسية للبلاد ويؤمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة على امتداد أطول فترة ممكنة والحفاظ عليها والحيلولة دون استنزافها أو هدرها ضمانا لمستقبل ورفاهية الأجيال القادمة.

مشاريع عملاقة

احتفلت دولة الكويت بتصدير أول شحنة من النفط الخفيف في تاريخها، بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتخطط الكويت لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخفيف، خلال خمس سنوات، إلى 250 ألف برميل يومياً من نحو 175 ألف برميل يومياً حالياً.

كما تعمل الكويت في عهد سموه على المرحلة الثالثة، من تطوير الحقول الجوراسية في شمالي الكويت، والهادفة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر إلى مليار قدم مكعبة يومياً».

الوقود البيئي

وقعت الكويت عقد مشروع الوقود البيئي العملاق والذي يعد واحداً من أكبر مشاريع خطة التنمية الاقتصادية في الكويت، ويعد جزءاً من الاستراتيجية طويلة المدى لمؤسسة البترول الكويتية.

ويعد المشروع توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق أحدث تقنيات التكرير في العالم لتمكين الحصول على منتجات بترولية مكررة ذات محتوى كبريتي ضئيل مطابق لمتطلبات البيئة الدولية، ومنتج «يورو 4» ليسهل تسويقها محلياً وعالمياً، وتمكن من الدخول إلى أسواق جديدة بفضل جودتها وقدرتها التنافسية».

على أن ترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله إلى 800 ألف برميل يومياً، ومع مشروع المصفاة الجديدة سيصبح مجموع الطاقة التكريرية 1.4 مليون برميل يومياً لتعزيز الصناعة النفطية في الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة.

مصفاة الزور

وقعت الكويت عقود مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية الجديدة بكلفة 4.87 مليارات دينار وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا.

وتعتزم الكويت المضي قدما في تنفيذ مشاريعها التنموية في القطاع النفطي رغم هبوط أسعار النفط.

