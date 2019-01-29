وطن النهار

يحظى الشباب الكويتي دائما باهتمام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر منذ توليه مقاليد الحكم منذ 13 عاما ، فهو مؤمن بأن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في شبابه فهم أغلى ما نملك من ثروة واستثمار وهم يحظون بجل اهتمامه .

واستطاعت الكويت تحقيق مركز متقدم في تصنيف مؤشر تنمية الشباب الصادر من (رابطة الكومنولث) بارتقائها من المركز 110 الى المركز 56 خلال ثلاث سنوات من بين 183 دولة وهو ما يعد مثلا رائعا وفخرا بمستوى الرعاية الشبابية في البلاد.

بدعم من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تأسست وزارة الدولة لشؤون الشباب في يوم 26 يناير 2013م بمرسوم أميري رقم 8/2013 لتأسيس مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب من منطلق اهتمام الدولة بشؤون الشباب، وتشجيع وإطلاق الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والبرامج التكاملية والشمولية لضمان تنمية ومشاركة الشباب المجتمعية، وتمكينهم من القيادة والريادة الإبداعية في دولة الكويت.

وفي شهر إبريل لعام 2013، أصدر قانون رقم 98/2013 لإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ملياران دينار بهدف دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي وبناء مجتمع ريادي يُحفّز أصحاب المشاريع على الإبداع ويُحقق فرص التنمية الاقتصادية في الكويت.

وقدم سموه مبادرة هامة في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذي عقد عام 2009 على أرض الكويت، في دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم برأسمال قدره مليارا دولار ، بهدف تمكين الشباب ودعم قدراتهم وهو ما يترجم بكل صدق روح المسؤولية القومية التي يحملها قلب صباح الأحمد تجاه قضايا امته وخدمة مصالحها.

