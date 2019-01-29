وطن النهار

حققت وزارة التجارة والصناعة تقدما ملموساً في تعديل التشريعات والاجراءات التي دفعت إلى جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية للكويت كما وأحرزت تطوراً غير مسبوق خلال الـ 13 عاما الماضية منذ تولي سمو امير البلاد مسند الإمارة وذلك من خلال توجيهات سموه والتي ترمي إلى تحويل الكويت مركزاً ماليا وتجارياً أقليمياً وهو ما يؤدي إلى اعتزاز أبناء الكويت بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في مختلف المجالات في عهد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى أن رؤية سموه التنموية تمثل انطلاقة جديدة لمواصلة مسيرة التقدم والتطور والبناء لتحقيق الخير والرخاء والازدهار للوطن والمواطنين.

واستطاعت وزارة التجارة ان تسير على خطى ونهج سمو الامير في تحول الكويت الى مركز تجاري واقتصادي اقليمي ولذا سعت على قدم وساق وزارة التجارة والصناعة لإحداث طفرة ونقلة نوعية في القطاع التجاري بالكويت كونها مقدمة قطارالتنمية والإصلاح الاقتصادي حيث واصلت انجازاتها في تحسين بيئة الأعمال بالكويت لتتصدر اجهزة الدولة في انجازمشروع الإجرءات الإلكترونية لتطلق شعار الرقمنة بإصدار تراخيص تنهي بها عصرالنظام التقليدي للاجراءات الورقية القديمة وتضمن ذلك جميع القطاعات المتعلقة بالاجراءات سواء على صعيد رخص تجارية للمشاريع الصغيرة او المؤسسات الكبري والتراخيص للشركات بمختلف انواعها لتطرق بوابة النظام الإليكتروني في براءات الاختراع والملكية الفكرية لمواكبة فتح الأسواق.

ونجحت وزارة التجارة والصناعة في مواكبة تطلعات سمو امير البلاد في مواكبة التوجهات العالمية لتحريرالتجارة وما يتعلق بها من ضوابط واجراءات ووضع تنافسي صعب يتطلب من كل دولة تحريك صناعاتها ونظامها التجاري وحماية أنشطتها لمواجهة التنافس العالمي.

وقد بدأت الحكومة في العام 2010 بتنفيذ قانون من خلال وزارة التجارة يسمح بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 100 في المئة، بهدف جذب مستثمرين أجانب وتشجيع شركات القطاع الخاص للدخول إلى الاسواق المحلية والمساهمة في المشاريع الكبري والبني التحتية والانشاءات والاستثمارات بالقطاع التجاري والصناعي والاستثماري واسواق الأسهم

مركز الكويت للأعمال.

في فبراير من 2017 دشنت وزارة التجارة مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة)، كنموذج متقدم ومتطور، مؤكدا ان المركز سيواصل التطورات المتلاحقة في البنية التحتيه وبتكنولوجيا المعلومات، من أجل تقديم خدمات بسهولة وسرعة تواكب التطلعات ، وتطبيق نموذج عالمي موحد في إصدار الرخص. واصلت وزارة التجارة والصناعة عبر الوزراء المتعاقبين خلال 13 عاما الماضية من ترسيخ مكانة سوق الاسهم الكويتي بين الدول ليضعوا الاستراتيجيات والقواعد التي جعلت بورصة الكويت ترتقي إلى تصنيف سوق ناشئة لدى مؤشرات «ستاندرز آند بورز داو جونز» للتقارب مع المعايير الاقتصادية العالمية ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانته محليا ودوليا. وفي ضوء متطلبات تحرير النظام التجاري العالمي وقعت الكويت مجموعة من الاتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي اعقبتها باتفاقيات مع جمهورية الصين شريكا استراتيجيا للكويت في مشروع طريق الحرير ، وتوج ذلك سمو أمير البلاد بعقد اتفاقيات مع الصين خلال عدة زيارات تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصاددية والتجارية بين البلدين ومن أجل تفعيل الشراكة الكويتية الدولية وضعت وزارة التجارة عدة ضوابط تتعلق بالأنظمة الجمركية وتعرفتها لمواكبة متطلبات توحيد سياسة الاستيراد والتصدير وأنظمة النقل والترانزيت والسياسات المتعلقة بالمهن الزراعية والصناعية وعقد الاتفاقيات بصورة مشتركة وكذلك تنسيق تشريع الضرائب والرسوم المتعلقة بالصناعة والتجارة والعقارات والضريبة وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص وتنسيق السياسات النقدية ما يؤكد الضرورة والحاجة العاجلة لتطوير التشريعات المحلية بما يتناغم ويواكب المبادئ الملزمة للدول في اتفاقيات تجارة الترانزيت.

حققت الهيئة العامة للصناعة تطوراً منقطع النظير سواء فيما يتعلق بالصناعات الغذائية او الحديد ومنتجات المعادن والمنتجات الصحية والحرفية، وأحدثت نموا في السوق العالمية لتعكس بذلك النمو الملحوظ في الصادرات الكويتية لدول مختلفة حيث وصلت المنتجات الكويتية إلى دول اوروبا وآسيا وكذلك في دول المنطقة بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعكس قدرة الكويت التنافسية بجودة الصناعة وتميزها بالتصاميم والمنتجات الراقية ذات الذوق الرفيع.

وواكبت الهيئة العامة للصناعة في إطار أهدافها تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به على مستوى متطور حيث ركزت على تنمية القاعدة الصناعية حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني، ودشنت آلية النافذة الواحدة بالاضافة إلى التطبيقات الذكية عبر الهواتف ضمن خدماتها في خطوة تعكس التنامي السريع للخدمات.

وعلى صعيد الإنجازات في الصناعة البترولية حققت الهيئة العامة للصناعة نمواً وتطوراً في صناعة البتروكيماويات شهدت لها النمو في الصادرات الكويتية حيث انتهجت استراتيجية تتبع شركة صناعة الكيماويات البترولية استراتيجية 2020 لتطوير قطاع البتروكيماويات في الكويت.

وقامت الرؤية الاستراتيجية للشركة على تطوير مصانع ضخمة متكاملة ومصافٍ للكيماويات البترولية في الكويت إلى جانب أسواق رئيسة أخرى كالهند والصين من خلال مشاريعها المشتركة.

