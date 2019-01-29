وطن النهار

أشاد سياسيون ودبلومسيون مصريون بالدور الحيوي الذي يلعبه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سواء على المستوى الداخلي لعلو شأن بلاده أو على المستوى الخارجي لتضميد جراح الأمة العربية بعد أن أصابها الوهن والضعف وقسمتها نار التفرقة وويلات الحروب.

واعتبروا أن ذكرى تولي صاحب السمو مقاليد الحكم تمثل فرحة عارمة عند مختلف البلدان العربية نظرا لمجهودات سموه وإنسانيته وحسن تعامله في شتى القضايا والأزمات التي تواجه الجسد العربي.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى ، إن الدور الذي لعبه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في قيادته للكويت وفي ريادته للتعاون العربي المشترك ولمبادراته الكثيرة في التقريب بين الحكام العرب وفي اقتراح القمم الاقتصادية العربية، يؤكد أنه رجل محبة وسلام من طراز فريد.

وأضاف إن «الدور الذي يلعبه سمو أمير الكويت في إنهاء النزاعات في إطار مجلس التعاون الخليجي وسابق دوره في دعم القضية الفلسطينية كل هذا يسجل تاريخاً مجيداً ويمثل دبلوماسية مقتدرة يقودها سموه ، وفي ذكرى توليه مقاليد الحكم أحيي الأمير الشيخ صباح الأحمد وأشيد بصداقته، وأتمنى له عمرا مديداً ومزيداً من التوفيق».

من جهته، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو مجلس النواب، إن «سمو الشيخ صباح الأحمد يستحق لقب أمير الإنسانية لدوره المعطاء سواء عندما كان وزيرا للخارجية ثم أميرا لدولة الكويت فهو كان له مواقف خاصة بالسلام في العالم ومساعدة اللاجئين في أماكن كثيرة، فقد كان صندوق الكويت يدعم عمليات التنمية للدول الفقيرة والنامية وقد كانت أحد أفكار سمو الأمير، كما وجه الكثير من إمكانات الكويت للمشاريع الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن إقامة مشروعات من شأنها أن تدعم الدول الفقيرة في أفريقيا وغيرها من المناطق».

وتابع العرابي : « كما ازدهرت العلاقات المصرية الكويتية كثيرا في عهد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأصبحت قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة، ودائما شعب الكويت يكن لمصر مشاعر قوية للغاية، ويعلمون جيدا دور مصر في تحرير الكويت من القوات المعادية».

أما الدبلوماسي السابق والمفكر السياسي د. مصطفى الفقي، فقد أوضح أن العلاقات بين مصر والكويت شهدت تطورا كثيرا في عهد سمو الشيخ صباح الأحمد في جميع المجالات ، ودائما يربطنا الود والمحبة مع الشعب الكويتي الشقيق الذي يقف دائما الى جانب مصر في جميع الأزمات.

بدوره، أثنى د. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، على صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مشيراً إلى متانة العلاقات الثنائية بين مصر والكويت ومدى الترابط والتاريخ الحافل بالعلاقات والمواقف بين البلدين.

وأوضح سرور، أن شعبا مصر والكويت تربطهما علاقات طيبة متبادلة، مضيفاً أن تلك العلاقات المتميزة بين البلدين كانت نتاج تاريخ كبير من الإخاء والود بين الطرفين على المستويين الحكومي والشعبي.

وقال د. زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق «أبارك لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة ذكرى تنصيبه وادعو له بطول العمر لخدمة الكويت الشقيقة وجميع المصريين يحبونه وأتمنى له كل التوفيق».

وأضاف: «أرى أن خدماته للقضايا العربية عاقلة ومتوازنة وله دور مهم، وأطلق عليه لقب «عاقل العرب»، وله مواقف إنسانية كثيرة سواء على المستوى الداخلي والخارجي فهذا يؤهله ليحمل هذا اللقب».

