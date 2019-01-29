وطن النهار

أكد برلمانيون مصريون على ان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد هو امير الانسانية عن جدارة وان مجهوداته في سبيل اعلاء كرامة الانسان تجتاح العالم كله وانه دفع العمل العربي المشترك الى الأمام.

وأوضحوا ان الكويت واصلت في عهد سموه بناء نهضتها العمرانية والمعرفية في شتى مناحي الحياة، فضلاً عما تحقق من استقرار وأمن للبلاد خلال الثلاث عشرة سنة من تاريخ تولي صاحب السمو مقاليد الحكم.

في البداية قالت عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مصر الحديثة» د. ألفت كامل لـ«النهار» ان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد شخصية انسانية من الطراز الأول، ولا احد ابداً ينكر اعماله الانسانية على جميع المستويات لذلك لقب «بأمير الانسانية» ومواقفه في القضايا الانسانية واضحة.

وأضافت ان الشيخ صباح الأحمد من القامات الكبرى في العالم العربي، وأن الأمم المتحدة اصابت كثيرا عندما نصبته اميرا للانسانية باعتبار ان هذا الأمير الحكيم كانت له مواقف شجاعة من اجل اسرة القضايا العربية والاسلامية وهنيئا لشعب الكويت بتلك القيادة الحكيمة وللشعب العربي برجل ذي حكمة وبصيرة، لعب دورا كبيرا في انجاح مسيرة التضامن العربي وبذل الكثير من جهده ودوره في تنمية العواصم والمجتمع العربي.

وقالت اود ان اطلق عليه لقب «القلب المتواصل مع جميع الدول العربية» لأنه اكثر الزعماء العرب تواصلاً مع جميع رؤساء وملوك الدول العربية وكانت له مشاركات فعالة اسهمت في التواصل الحقيقي بين الدول العربية ولعب دورا بارزا في محاولة حل الخلاف بين بعض البلدان العربية.

وتابعت حديثها: «لابد ان نذكر الجهد المبذول من امير الكويت في محاولة رأب الصدع في الجسد العربي وكون الأمم المتحدة تقدر احد زعماء الدول العربية فانه تتويج كامل لجميع الدول العربية لهذا المسمى النبيل».

حراك سياسي

من جهته، قال النائب طارق الخولي امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لـ«النهار» ان سمو الشيخ صباح الأحمد رجل صاحب مدرسة سياسية قوية جدا وخاصة جدا واعتقد ان الكويت من اكثر دول المنطقة التي تتمتع بتنوع سياسي وحراك سياسي والشيخ صباح الأحمد هو صاحب اليد العليا في العمل على تعددية سياسية في الكويت ووجود برلمان قوي وقدرته على العمل كجهة رقابية والقدرة على الأداء.

وأكد ان صاحب السمو رجل ذو حكمة كبيرة ودائما يلعب دورا في الشتات العربي والقدرة على توفيق البلدان العربية وهو صاحب المبادرات السياسية والمبادرات الطيبة في جمع الدول العربية على قيادة حوار بين الأشقاء حول اي خلافات او تباين في الرأي، وسموه صاحب لمسة تطوير الكويت فالكويت شهدت نهضة اقتصادية ونقلة اجتماعية كبيرة في عهد سموه.

وأوضح ان سمو الأمير استطاع ان يجعل الكويت احدى الوجهات الاقتصادية العالمية ومركزا اقتصاديا في دائرة الخليج العربي وبالتالي «اعتقد ان فترة حكم الشيخ صباح الأحمد غزيرة بالعمل وبما قدمه للكويت على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. وفي مصر نحن لا ننسى ابدا ان الكويت هي من وقفت بجانبنا شعبا وحكومة عبر التاريخ وبالمثل مصر وقفت بجانب الكويت وهذا يعبر عن العلاقة الوطيدة».

الحكمة والصبر

البرلمانية فائقة فهيم اكدت ان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد شخصية عظيمة له من الحكمة والصبر الكثير فهو انسان ذو عطاء وفير، مشيرة الى ان الكويت تنعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي بسبب حنكته السياسية واستحق سموه عن جدارة لقب قائد العمل الانساني لأنه جعل من الكويت مركزا للعمل الانساني فهو لا يتوانى عن خدمة الانسانية دون تمييز او عنصرية فامتدت مبادراته الانسانية لكل مناطق العالم التي تعانى الجوع والفقر والحروب والأزمات فهو قد اضفى بعد انساني للسياسة الخارجية للكويت فخبراته المتراكمة.

وقالت فهيم ان الكويت اتبعت بقيادة الشيخ صباح الأحمد سياسات وطنية وقومية وانسانية حجزت لها مكانة عالية في قلوب الجميع، واستحقت الاعجاب والاحترام على المستوى الدولي.

بدوره قال النائب عبدالمنعم العليمي لـ«النهار» ان الشيخ صباح الأحمد معروف بتفانيه وكرمه وجهوده المخلصة التي بذلها لتقدم الكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة فقد نهض سموه بالاقتصاد وبالحريات وبالحياة الاجتماعية كلها فواصلت الكويت بناء نهضتها العمرانية والمعرفية في شتى مناحي الحياة، وجعلت من الكويت دولة عصرية حديثة، فضلاً عما تحقق من استقرار وأمن للبلاد.

واضاف ان اختيار الأمم المتحدة لسموه قائدا للعمل الانساني واختيار الكويت مركزا للعمل الانساني كان قرارا صائبا اثلج صدورنا كلنا، فهو صاحب اليد العليا في كثير من المشروعات الخيرية وانجازات بيت الزكاة الكويتي في كل شبر على ارض الوطن العربي وتحولت الكويت في فترة وجيزة تحت حكم الشيخ صباح الأحمد الى مركز لصنع القرارات العربية والتأثير في المواقف الدولية.

وشدد النائب العليمي على ان صاحب السمو امير البلاد نجح في ترسيخ حكم ديموقراطي عادل يقوم على مبادئ احترام الحريات العامة وحقوق الانسان، وتوظيف الثروة الوطنية لاقامة دولة عصرية توفر للشعب الكويتي حياة هانئة ومطمئنة لمستقبل الأجيال المقبلة.

القائد النبيل

النائب اشرف رحيم عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، قال ان سمو الشيخ صباح الأحمد يتمتع بصفات جميلة وأهمها انه القائد الحكيم وهو مشهور بهذه الصفة معروف عن سموه ان افعاله تسبق اقواله وهو قائد الانسانية وهو القائد النبيل لأنه يجمع بين كل صفات الفرسان وقد نجح في سياسته الداخلية والخارجية وحرص على اعلاء مبدأ الاخاء والتضامن في علاقاته مع معظم الدول العربية ونجح داخليا في ارساء مبدأ الديموقراطية حتى اصبح رائدا في منطقة الخليج.

واضاف ان دور سمو الأمير في مساندة الدول العربية «كان اكثر وضوحا مع مصر وخاصة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. وفي 2015 ساند الشعب المصري سياسيا وشعبيا وتبرع لمصر بـ4 مليارات دولار فأمير الكويت لا يتوانى في خدمة اشقائه من الدول العربية.. وأنا اشيد بمجهوده ومواقفه ودورة المتميز والحكيم في ترسيخ العلاقات الانسانية».

الأمير المتواضع

أما وكيل لجنة النقل النائب محمد زين الدين فقد اكد ان الكويت من اكثر الدول التي وقفت مع مصر بعد ثورتي 30 يونيو و25 يناير وأن سياستها ثابتة تجاه مصر ولم تتأثر في اي وقت تحت اي ظرف وهذا يدل على قوة النظام السياسي للكويت بفضل حكمة اميرها سمو الشيخ صباح الأحمد.

من جهته، قال النائب السيد حجازي ان سمو امير الكويت رجل متواضع جدا وسياسي محنك. واضاف ان «عدد المصريين في الكويت كبير جدا ومن يذهب للعمل في الكويت لا يريد العودة بسبب ترحاب اهل الكويت وضيافتهم وهي كلها امور تعكس ذكاء وفطنة الحاكم وأوامره بحسن المعاملة.. فلا تفرقة بين ابن البلد والعامل المصري او المغترب طبقا لمقوله (يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا ضيوف وأنت رب المنزل)».

وأوضح حجازي ان سمو الأمير يعشق مصر ويحب المصريين، فضلا عن ان سموه اميرا للانسانية ويمتاز بالأخلاق العربية الأصيلة.

بدوره اشاد النائب كمال احمد بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، وقال ان «سمو الشيخ صباح يهب لنجدة اخوانه العرب والمسلمين، فكان اكثر القادة التزاما بتقديم المعونة لمن يحتاجها خصوصاً للمعوزين والأطفال. وهو احد ابرز الشخصيات السياسية المؤثرة في العالم العربي، وصاحب مكانة مرموقة على الصعيدين الاقليمي والدولي».

