وطن النهار

هنأ رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية د. عبدالعزيز حماد الكويت حكومة وشعباً بالذكرى الـ 13 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم. وأكد أن الكويت هي الدولة التي يمارس فيها ديموقراطية حقيقية سياسياً وبرلمانيا فلديها مجلس أمة هو الأقوى في المنطقة برمتها ولديها مناخ سياسي حقيقي.

وأوضح أن المنظمة اختارت العام الماضي سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد كأفضل حاكم عربي نظراً لإسهاماته في مجال الإنسانية والقوة الخارجية التي تتمتع بها الكويت ورفعها شعار عدم التدخل في شؤون أحد، مشيرا إلى أن الكويت دولة متزنة ودائما لا نسمع عن مشكلات دولية تكون الكويت طرفاً فيها. ونوه إلى أن أكثر ما يميز سمو أمير البلاد الشيح صباح الأحمد هو حكمته ووعيه الشديد في التعامل مع ملف العلاقات العربية بشكل خاص وإدراك سموه الكامل لأهمية وقوة العلاقات المصرية الكويتية بشكل خاص.