وطن النهار

أكد نائب رئيس البرلمان العربي اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري أنه للحديث عن العلاقات المصرية الكويتية وعن المواقف المشرفة للسياسة الكويتية نحتاج إلى مجلدات ، موضحا أن علاقات البلدين شعبياً قبل أن تكون سياسياً نموذج قوي للحضارة وللقوة وللوعي.

وقال الجمال لـ «النهار» إن البرلمان العربي يهنئ سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى الـ 13 لتولي سموه مقاليد الحكم ، واضاف: «الكويت دولة قوية ولها جذور ثابتة ومواقف قوية لا ينساها الشعب المصري وعلاقات البلدين أخوية بالفعل». وشدد على أن حكمة ووعي سمو أمير البلاد في التعامل مع القضايا العربية والإقليمية جعلت هناك تفاهماً كبيراً بين البرلمان العربي والمصري ومجلس الأمة الكويتي وخاصة في القضية الفلسطينية وقضايا أخرى.

الكويت الأكثر استقراراً واتزاناً

أشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء كمال عامر بقوة العلاقات المصرية الكويتية في عهد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، موضحاً أن المصريين لن ينسوا الموقف المشرف لسمو الأمير حينما وقف في المؤتمر الاقتصادي المصري في مارس 2015 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية معلناً سموه عن تبرع الكويت بـ4 مليارات دولار لمصر والوقوف بجوارها اقتصاديا لخروجها من أزمتها الاقتصادية، قائلاً: إن هذا الموقف شريف ونبيل ولا يخرج من دولة قوية لديها سياسة واعية. وأكد أنه نيابة عن البرلمان المصري يهنئ سمو الأمير والكويت حكومة وشعباً على الذكرى الـ13 لتولي سموه مقاليد الحكم، موضحاً أنه ليس مجاملة حينما يقول إن الكويت هي الدولة الأكثر استقرارا واتزاناً في المنطقة وذلك يدل على وعي الأسرة الحاكمة في الكويت وعلى سياسة خارجية لا تتدخل في شؤون أحد من الدول.

وأشاد عامر بدور سمو أمير البلاد لحل الأزمة الخليجية ما يؤكد قوة الكويت ووعيها الكبير لاحتواء الأزمة لتوحيد صف العرب والمجتمع الخليجي.

