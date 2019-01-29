وطن النهار

أعلن عدد من رؤساء الأحزاب والقيادات الحزبية في مصر عن مدى تقديرهم لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وأكدوا ان أن ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم هي فرح وعيد عند المصريين بل وعند العالم العربي أجمع.

وقال رئيس حزب «الوفد» د. بهاء أبوشقة، إن سمو الأمير هو شخصية مرموقة واستطاعت أن تصنع لنفسها اسماً مرموقاً في عالم السياسة وهو بالفعل أمير للإنسانية ولديه مواقف جيدة تجاه الأمة العربية والإسلامية وهو رجل محنك سياسيا.

وأضاف أن صاحب السمو الأمير هو نموذج يحتذى به لأنه يلعب دورا في تقريب وجهات النظر العربية ومحاولاته ومبادراته الشهيرة لتوحيد الصف العربي في مختلف القضايا.

وأشاد أبو شقة بدور سموه ودعمه المستمر تجاه مصر، وهو ما وضح جليا في الأزمات التي شهدتها القاهرة خلال الفترة الماضية حيث كان له دور عظيم في تخطى هذه الأزمات.

من جهته، أوضح رئيس حزب «مصر الحديثة» د. نبيل دعبس أن سمو الأمير معروف عنه مواقفه الكبيرة والتاريخية بين البلاد العربية التي جسدت مدى تحمله المسؤولية الجسيمة، وعلى رأسها علاقته بمصر، باعتباره من أبرز الداعمين لها على جميع المستويات.

ولفت دعبس إلى أن سموه يعد الأكثر تنقلا بين الدول العربية ودول العالم من أجل القيام بمصالحات بين أشقائه العرب ولدعم مبادرات كويتية أو عربية لخدمة الشعوب، ومن أكثر الزعماء حضورا في القمم الخليجية والعربية، كما أنه حاز على عدة ألقاب على المستويين المحلى والدولي مثل «القائد الحكيم، وحامي الدستور، ورجل السلام، وزعيم الإنسانية»، فقد كان حريصا على مستقبل مجلس التعاون الخليجي، والوحدة العربية، فكان له النصيب الأكبر من مسألة دعم القضايا الوطنية والعربية في الشرق الأوسط، ولذلك وصفه الكثير من المحللين الغربيين بأنه «الرجل الملتزم» الذي يفي بوعده، وكان سموه لقب بـ «عميد الدبلوماسيين» في العالم، فقد نجح في ربط الكويت دبلوماسياً واستراتيجياً بالعالم الخارجي بل وجعلها في مصاف الدول المؤثرة إقليميا ودولياً، ووضعها الحالي يشهد بذلك.

أما رئيس حزب «مستقبل وطن» أشرف رشاد فقد أكد أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يستحق كل التقدير والاحترام من الجميع نظرا لما يقدمه من خدمات جليلة للم شمل الأمة العربية لافتا إلى أنه نجح في سنوات قليلة في تطوير دولته وجعلها في مصاف الدول المتقدمة البعيدة عن فتن الأزمات والصراعات سواء الداخلية والخارجية.

وقال إن مبادرات سموه الإنسانية لا تفرق بين مسلم وقبطي أو غيرهما فهو ينظر للإنسان في المقام الأول بغض النظر عن ديانته التي يتبعها ولذلك يقدم المساعدات الإنسانية في مختلف بلدان العالم من جميع القارات.

وأشار إلى أن الجميع يفتخر بدولة الكويت لما تتمتع به من مناخ سياسي وديموقراطي غير مسبوق لم تشهده أي دولة من قبل كما أن برلمانها يعد واحدا من أقوى البرلمانات في الدول العربية رغم أن به العديد من الأطياف السياسية المتنوعة لكن هذا كان دافعا لإثراء الحياة السياسية وليس إضعافها.

إلى ذلك، قال رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال إن صاحب السمو الأمير قدم ومازال يقدم الكثير لخدمة الأمة العربية في شتى المجالات لافتا إلى أن ما قدمه سموه لمصر خلال ثوريتها اكبر دليل على مدى رقي وفطنة هذا القائد الذي استحق بالفعل لقب أمير الإنسانية نظرا لما يقوم به من مجهودات ويقدمه من خدمات للرقي بشأن الإنسان والعلو من قيمته في مختلف المحافل الدولية.

وأشار إلى أن مصر لم ولن تنسى لهذا الأمير والقائد وقفته بجانبها وما قدمه لها خلال الصعوبات التي تعرضت لها أثناء ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.

وأشاد عبدالعال بتجربة الكويت مؤكدا أنها أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط رغم الصراعات حولها لكن بحكمة قائدها العظيم استطاعت أن تنجو من الفخ الذي نصب للكثير من البلدان المجاورة وللأسف وقعت فيه وأصبحت عرضة للتقسيم والحروب والقتل والتخريب والدمار. وقال إن جميع الشعوب العربية تفتخر بالتجربة الكويتية في شتى المجالات السياسية والنيابية والمناخ الديموقراطي التي تتمتع به وهو ما يظهر بكل وضوح في مجلس الأمة الكويتي الذي يعد أكثر البرلمانات نشاطا بين نظرائه في مختلف البلدان العربية. بدوره قال عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار» إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يحتاج إلى كتب لكي تخلد سيرته العطرة فهو رجل السلام بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأكد أن ما يقوم به سموه سواء على المستوى الداخلي لتطوير دولته أو على المستوى الخارجي لجمع شتات ما تبقى من وحدتنا العربية لا يمكن إنكاره وجميعنا نقدر ما يقوم به هذا القائد ودوره الإنساني في خدمة الإنسانية عامة في مختلف البلدان عبر القارات.

وأضاف « لهذه الأسباب لم يكن مستغربا أن يحصل بين الحين والآخر على ألقاب عديدة تمجد دوره الذي يقوم به لحقن دماء الأمة العربية والقضاء على فتن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط بأكملها».

وقال رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام في تصريح مماثل: «أهنئ سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بمناسبة تنصيبه للحكم وأرى أن سياسته الحكيمة ومواقفه المحترمة عربيا تستحق كل التقدير والاحترام وأثني على هذه المواقف».

وأضاف إن تنصيب سموه يعد مناسبة سعيدة ليس فقط على الشعب الكويتي ولكن على كل الأمة العربية، وهذا الرجل هو صاحب كثير من الإنجازات في مسار العالم العربي منذ كان وزيرا للخارجية والذي خاض خلالها كثيرا من المعارك السياسية والدبلوماسية من أجل وحدة الصف العربي وإطفاء الكثير من القضايا المشتعلة.

وأوضح أن سمو أمير الكويت كان دائماً يتصف بالحكمة وأيضا كان دبلوماسياً محنكاً ولعب دورا كبيرا في إضفاء كثير من النجاحات على مسارات الدبلوماسية والسياسية في العالم العربي.

