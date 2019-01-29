وطن النهار

استذكر رياضيون مواقف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الداعمة للرياضة وممارسيها في البلاد، وذلك في تصريحات خاصة لـ« النهار» بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم.

وذكر رئيس النادي العربي عبد العزيز عاشور أن البلاد شهدت نهضة كبيرة في عهد سمو الشيخ صباح الأحمد لا سيما فيما يخص «المشاريع الكبيرة والمستشفيات والمباني الضخمة التي يراها الجميع».

وأردف: «يعتبر ستاد جابر من أهم لانجازات التي شهدتها البلاد في عهد الشيخ صباح الأحمد حيث يعتبر تحفة معمارية مميزة ومفخرة للرياضة الكويتية على مستوى كرة القدم». وأشاد بمواقف سمو الامير فيما يخص حل المشاكل الرياضية والتقريب بين الرياضيين واتخاذ القرارات المفيدة للرياضة والرياضيين.

وتابع: «يهمني الجانب الرياضي بصفتي رئيسا للنادي العربي لكن لا يمكنني في هذه الذكرى اغفال الحديث عن مواقف الشيخ صباح الأحمد السياسية الحكيمة والتي كان أهمها ابعاد البلاد عن المشاكل في فترة عصيبة شهدتها المنطقة وتأثرت بها كثير من الشعوب المجاورة فيما بقيت الكويت محفوظة وبعيدة عن أي فتن بفضل حكمة وبعد نظر سمو الامير».

من جانبه قال رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان أن تولي سمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم كان حدثا مهما لأنه يقود الدولة بحكمة ودبلوماسية ويسخر نفسه لخدمة الكويت وشعبها، بالاضافة الى تمكنه من قيادة البلاد الى بر الامان والوصول بها الى المرسى في أصعب اللحظات.

وأكمل: «شاهدنا جميعا ما مرت به المنطقة من حروب وازمات وثورات ومعارك طاحنة الا ان سمو الشيخ صباح الأحمد بحكمته نجح في السير بنا في الطريق الصحيح وجنب البلاد التأثر بالاحداث الاقليمية والدولية».

واردف: «نحن محظوظون بأمير مثل الشيخ صباح الأحمد فلو أن الله لم يعطنا مثل هذا الحاكم العادل الحكيم ما كنا لنعرف ماذا سيحدث لنا في ظل الاخطار المحيطة التي تأثرت بها معظم دول المنطقة».

وختم كلامه قائلا:» نتمنى لسمو الشيخ صباح الأحمد طول العمر والاستمرار في النهوض بالبلاد وندعو الله أن ييسر من حوله رجالا يساعدونه على اكمال مسيرته الصحيحة التي يقود البلاد من خلالها».

من جهته أكد رئيس نادي الصليبخات سعد عناد «أن البلاد حققت نهضة كبيرة في عهد الشيخ صباح الأحمد الذي نهض بها من جميع النواحي، مضيفا:» كلنا يرى العمران والجسور والنهضة الكبيرة التي وصلت اليها البلاد، كما نرى كثير من المشاريع التي ما زالت قيد الانشاء والتي سيكون لها أثر كبير في النهوض بالبلاد مستقبلا».

واكمل: «نتمنى للشيخ صباح الأحمد عمرا مديدا ليواصل مسيرته في النهوض بالبلاد وتنميتها عبر قيادته الحكيمة التي تحافظ على أمن واستقرار الكويت وتجنبها الفتن والمخاطر وتبقي شعبها في راحة وطمأنينة».

من جانبه ذكر رئيس نادي النصر خالد شريدة أن ذكرى تولي سمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم ذكرى عزيزة على الكويتيين، «لأن انجازات الشيخ صباح يشهد بها الجميع فقد سعى سموه منذ توليه مقاليد الحكم الى جعل الكويت مركزا ماليا اقتصاديا عالميا وقد نجح في ذلك حيث نرى الاتفاقيات التجارية الاخيرة التي وقعها سموه والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي وتدعمه».

واردف: «الشيخ صباح الأحمد جنب الكويت كثير من الازمات بفضل حكمته وبراعته ودبلوماسيته في اتعامل مع جميع الازمات على المستويين المحلي والخارجي، وهو الامر الذي يقر به الجميع في الكويت وخارجها لذا نتمنى له دوام التوفيق ونتطلع الى مزيد من التقدم والرقي تحت قيادته».

وقال نجم العصر الذهبي سعد الحوطي: «ان تولي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم بدولتنا الغالية الكويت أعطى بُعداً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ليس فقط داخل الوطن ولكن شمل المعمورة بأسرها وسيبقي تاريخ 29 يناير غالياً على قلوب أهل وشعب الكويت جميعاً فكان خير خلف لخير سلف.. والدور الذي يقوم به كقائداً للعمل الانساني ماهو بجديد على حضرة صاحب السمو وتمثل في مساهماته منذ توليه منصب وزيراً للخارجية لسنوات طويلة ودأبه على حل كثير من مشاكل الشعوب التي تعاني من النزاعات والحروب».

وتابع: «عندما تولي حضرة صاحب السمو دفة الحكم في دولتنا الكويت قادها الى طريق التنمية والتقدم والازدهار والسير نحو خطي الرقي والارتقاء بكل اشكاله وأركانه الى المكانة المرموقة للعيش والتمتع بما انعم الله عليها من خيرات، وامتدت يد حضرة صاحب السمو الكريمة الى شعوب العالم بأسرها من شمالها حتي جنوبها ومن غربها الى شرقها من مساعدات وتقديم العون للشعوب المحتاجة والتي تعاني من ويلات الحروب والكوارث الطبيعية وغيرها من المشاكل».

وأردف: «انا كمواطن مع اسرتي الكريمة نفتخر كثيراً ودائماً وفِي كل مكان بانتمائنا لبلدنا الكويت وخاصة عندما نكون في سفرنا لبعض البلدان ونسمع منهم كل حديث رائع عن حضرة صاحب السمو وعن أعماله الجليلة ومساهماته الخيرية. وأهل الكويت الشرفاء لن ينسوا مواقفه وتعامل حضرة صاحب السمو بحكمة وعقلانية الازمات السياسية التي عصفت ببعض الدول العربية بما يسمي بالربيع العربي هذه الكذبة الكبيرة التي راحت ضحيتها كثيراً من الدول، ومازالت شعوبها تعاني من ويلات النزوح التشرد واللجوء خارج ارضها.

وسيظل التاريخ يتذكر مواقف حضرة صاحب السمو في المِحنة والازمة الخليجية وسعيه بكل حكمة وحب وقوة بأن تعود الاسرة الخليجية الى قوتها وتلاحمها كما كانت في السابق وبحكمته وبعد نظره وصبره استطاع ان يخفف بعض التوتر وخاصةً في خطابه الأخير الذي ألقاه منذ شهر في اجتماع مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية».

وأكمل: «في الفترة التي تولي فيها حضرة صاحب السمو الحكم تم انجاز كثير من المشاريع المهمة للمواطنين وكل ما تحتاجه الدولة لبناء مستقبل يتمتع به كل من يقيم على ارض الكويت ومن اهم ما تم انجازه هو المشاريع الطبية (مستشفى جابر الأحمد ومستشفى الجهراء)، والمشاريع الثقافية (مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبدالله السالم الثقافي) والمشاريع الرياضية (ستاد جابرالدولي)، والمشاريع العلمية (جامعة الشدادية) ومن اهم ما تم انجازه اخيراً تحت رعاية حضرة صاحب السمو افتتاح بدء العمل في حقل الغاز الجديد الذي تم مؤخراً في شهر اكتوبر... وايضاً نحن على مشارف الانتهاء من المراحل الاخيرة جسر جابر الذي يربط المدينة مع جزيرة بوبيان ويعتبر من المشاريع الاقتصادية الهامة للكويت».

وتابع: «اما عني وعن وأسرتي فلن أستطيع ان اعبر لكم عن حبي وصدق مشاعري تجاهكم بكونكم بعد الله سبحانه وتعالي. من يسهر لكي ننعم براحة وأمن وامان وننام ونحن مطمئنين في منازلنا وهناك من هم حولنا يعانون من عدم الاستقرار والامان. نحمد الله ونشكره ليلاً ونهاراً على هذه النعمة الكريمة والكبيرة ونطلب من المولي عز وجل أن يمدكم بطولة العمر وينعم عليكم بالصحة والعافية ويحفظكم سنداً وذخراً لبلدنا الغالية الكويت».

