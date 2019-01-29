وطن النهار

اتفق الرياضيون المصريون على حبهم وتقديرهم لسمو الشيخ صباح الأحمد متمنين له دوام التوفيق والنجاح على رأس الكويت.

في البداية قال أحمد دويدار نجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي، انه ينتهز هذه الفرصة لتقديم التهنئة لسمو الأمير، بمناسبة الذكرى الـ13 لتوليه مقاليد الحكم.

قال: «أهنئ أيضا الشعب الكويتي الشقيق بمناسبة تلك المناسبة العزيزة على قلوب كل كويتي وعربي ومصري كذلك».

وتابع: «الكويت بلد أعشقه جدا، وقد لعبت فيه عبر بوابة نادي كاظمة وهي فترة لن أنساها في مشواري الطويل مع كرة القدم».

وواصل: «خلال تواجدي في الكويت لمست حب الشعب الشقيق للمصريين، وهنا أيضا جميعنا نحب الكويتيين».

وأكمل: «مواقف أمير البلاد مع مصر لا تنسى، ونجاحه واضح على جميع المستويات، وهو ما ينعكس على الحياة في الكويت».

وأشار: «في السنوات الأخيرة شهدت مصر العديد من التقلبات وكان الشيخ صباح الأحمد من أبرز الداعمين لمصر واسهم في مرورها من عنق الزجاجة».

وختم: «أتمنى من كل قلبي التوفيق لأمير الكويت ومزيد من النجاح، وفخور بعلاقتي بالكويت وبحديثي في تلك الذكرى المهمة».

أما أسامة خليل نجم الاسماعيلي الأسبق فأكد أن العلاقة بين مصر والكويت قوية للغاية منذ سنوات طويلة، مضيفا أن الشيخ صباح الأحمد، نجح في توطيدها أكثر وأكثر.

وقال: «أعلم جيدا أن أمير الكويت محب لمصر ولشعبها، ويقف معها دائما في كل المواقف، وهو ما أعتدنا عليه كمصريين».

وتابع: «كل الشعب المصري يحب الشيخ صباح الأحمد، ويعرف الجميع مواقفه مع البلاد، خاصة في السنوات الماضية التي شهدت أحداثا كثيرة».

وأكمل: «أعلم جيدا أيضا أنه مناصر للعاملين المصريين ويحفظ حقوقهم وهو ما يجعل الكويت من أهم الوجهات الخارجية للمصريين».

وأردف خليل: «الشيخ صباح الأحمد، يحافظ على العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، التي بدأت منذ عقود طويلة».

وأشار: «الجميع يتابع نجاحه على جميع المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادي الذي يتحسن عاما بعد عام».

وأكمل: «النجاح ليس على المستوى الاقتصادي فقط رغم أهميته، فلو رصدنا كل المستويات سنجد أنه يتحقق بها نجاحات متتالية».

وختم: «أدعو الله أن يواصل الأمير نجاحاته وأن يحفظ للكويت استقرارها وأمنها وأهنئ جميع الكويتيين في الختام بهذه الذكرى المميزة».

وقال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول ان الكويت بلد عربي شقيق وما يسعد أهلها يسعدنا بكل تأكيد.

وتابع: «مصر والكويت تقفان مع بعضهما البعض دائما وقد حافظ الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت على هذه العلاقة خلال السنوات الماضية». وواصل: «أمير الكويت لم يترك مصر وحيدة في الأزمات التي عانت منها في السنوات الأخيرة، وهو فصل جديد من وقوف البلدين بجانب بعضهما في الشدائد».

وأكمل» الاستقرار واضح بشدة على الكويت، وهو من أهم عوامل نجاحها، ويرجع ذلك بالتأكيد لسياسات الأمير الناجحة التي اسهمت بقوة في تحسن شتى مناحي الحياة».

وأردف: «الكويت تعيش في رخاء، وهي من أفضل دول العالم على مستوى دخل الفرد، وهو دليل على نجاح سياسة الحاكم فيما يخص الجانب الاقتصادي».

وأشار «الحديث عن نجاحات الشيخ صباح الأحمد في الكويت يحتاج للكثير، ولكن من ينظر لتطور الحياة في الكويت ومواقفها القوية ودورها المميز في السنوات الماضية يعلم جيدا مدى نجاح أمير الكويت ووقوف التوفيق بجانبه».

وقال: «أبعث بالتهاني للأمير الشيخ صباح الأحمد، بمناسبة هذه الذكرى الجميلة، كما أشارك أخوتي في الكويت الفرحة فيما يخص هذه الذكرى، وسعيد جدا بالحديث عن ذكرى تولي أمير الكويت لمهام منصبه فهو شخصية مميزة ويستحق من الجميع كل الثناء».

