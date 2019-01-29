وطن النهار

لأنه الأب الذي يحرص دوماً على راحة أبنائه، والقائد الذي يهتم برعيته، أولى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اهتماماً خاصاً بجيل الشباب وكان الداعم الأول له في كل المجالات، فعزز بتوجيهاته السامية كل سبل النجاح أمامهم، وشجع بكرمه الكبير المميزين منهم على مواصلة الإنجازات.

استقبل الكثير من الرياضيين المميزين، وحرص على حضور البطولات التي تستضيفها البلاد، ودعم بشكل لا محدود أي حدث رياضي، وكافأ بكرم كبير الأبطال الذين رفعوا علم البلاد في المحافل الدولية.

وحمل سموه هم الرياضيين في الفترة التي تعرضت فيها الرياضة المحلية للايقاف، فقدم التعهدات للمنظمات الدولية وتابع التطورات حتى عادت الرياضة إلى الساحة العالمية، ولا شك أن استقباله لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني انفانتينو قبل عام تقريباً، يؤكد حرصه الشديد واهتمامه الشخصي بهذا الجانب.

وقدم انفانتينو وقتها إلى سمو الأمير قرار رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية المفروض منذ أكتوبر 2015، وقال مخاطباً سمو الأمير: «أنا سعيد جداً بهذا اليوم، بأن أبلغكم خبراً سعيداً تحتاجه الكويت».

وتلا عودة رفع الإيقاف استضافة الكويت لكأس الخليج الثالثة والعشرين التي تكفل صاحب السمو بتغطية جميع المصاريف المالية اللازمة لإقامة البطولة في مكرمة أميرية تضاف إلى مبادراته العديدة لدعم الشباب الرياضي. كما حرص سموه على الاطلاع على ظهور الدورة بالمستوى اللائق كونها تجمع أشقائنا من رياضيين وإداريين في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأشقاء في العراق واليمن، بالإضافة إلى تشريفه حفل الافتتاح والإعلان عن بدء الدورة وسط حضور جماهيري كبير.

ويظهر اهتمام سموه بالشباب الرياضي جلياً من خلال استقباله للأبطال والمميزين من الرياضيين ودعمهم في كل إنجاز، ففي كل مناسبة يحقق فيها ابناء الكويت الانتصارات في المحافل الدولية يحرص سموه على تهنئتهم والإشادة بإنجازهم، وهذا ما يزيد من حماس أبطال الكويت وحبهم لمواصلة التفوق والتألق.

ولعل أبرز إنجاز رياضي في السنوات الأخيرة الميدالية الذهبية التي أحرزها الرامي فهيد الديحاني في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والبرونزية التي ظفر بها زميله عبدالله الرشيدي، وقدم صاحب السمو وقتها مكافأة للراميين، وتمثلت (المكافأة) في منح مبلغ مئة الف دينار وقسيمة سكنية للديحاني، و50 ألف دينار وقسيمة صناعية للطرقي.

ويولي صاحب السمو فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما بالغا، من خلال التوجيه الدائم بتوفير كل مقومات النجاح امامهم كي يمارسوا هواياتهم المفضلة، وليكونوا جزءا فعالا في المجتمع، وتجلى هذا الاهتمام وهذا الدعم في تحقيق رياضة المعاقين عددا كبيرا من الانتصارات، ومن ابرزها حصول اللاعب أحمد نقا على الميدالية الذهبية في مسابقة الجري على الكراسي المتحركة في دورة الالعاب البارالمبية والتي اقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام 2016. ووقتها أشاد سموه بهذا الانجاز الرياضي المشرف والذي اثبت قدرة الشباب الرياضي الكويتي لاسيما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم على تجاوز كل الصعاب وتحقيق مثل هذه الانجازات التاريخية والتي تسجل لصالح مسيرة الحركة الرياضية الكويتية. وبفضل توجيهات سمو الأمير وأوامره بإنجاز ستاد جابر الدولي، تحققت أحلام الرياضيين يوم افتتاح هذا الصرح الرياضي الكبير بحضور سموه حفظه الله ورعاه- في أمسية رائعة التقى فيها قائد الوطن بأبنائه وأسرته في أزهى وأبهى احتفالية رياضية وفنية انتظرها منتسبو الأسرة الكروية والجماهير الرياضية عموماً.

فرحة كبيرة عاشها الكويتيون يومها صغارا وكبارا رجالا ونساء احتشدوا في المدرجات بالآلاف للاستمتاع والتباهي بحفل افتتاح الستاد الذي يحل اسما غاليا على قلوب الجميع، فالمناسبة أبهجت أبناء الوطن وجميع المقيمين على أرضه، وازدادت البهجة بحضور راعي الرياضة والرياضيين.

ولم تتوقف الانجازات عند هذا الحد، بل فتحت مدينة الكويت أبوابها لرياضة المحركات، (الواقعة جنوب البلاد بمنطقة عريفجان على طريق 40)، التي امر سموه بإنشائها هدية منه لأبنائه الشباب وانطلاقا من رعاية سموه لهم وحرصه على تنمية هواياتهم، اذ يعد هذا الصرح من اكبر مدن رياضة المحركات في العالم بمرافقه المتعددة وتشييده وفق أحدث المعايير وقواعد السلامة والأمن المعتمدين دوليا والذي سيوفر البيئة الحاضنة للشباب من محبي ممارسة هذه الرياضة ولصقل مواهبهم وابداعاتهم.

