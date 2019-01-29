وطن النهار

إطلالة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الاخيرة منذ ايام قليلة على جمهور وفريق عمل «الثمانينيات» في مركز جابر الأحمد الثقافي تأتي تأكيداً لدعم سموه الدائم لجميع مفردات الابداع الفني والثقافي وشاهداً حقيقياً على الاهتمام البالغ الذي يوليه سموه حفظه الله لاجيال الحركة الفنية جيلاً بعد آخر وتجربة بعد اخرى.

ان مسيرة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جاءت مقرونة بكم كبير من الانجازات التي راحت تعمق دور الكويت ومكانتها كمنارة اشعاع ومحطة تنوير حقيقية.

وهذا ما راح يشتغل عليه سموه وهو يشهد انطلاقة الكويت الحديثة. منذ ايام المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح. وصولا الى ابو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح. وفي تلك المرحلة المبكرة من عمر وتاريخ ومسيرة الكويت اسندت لسموه العديد من الحقائب من بينها رئاسته لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلالها نرى ذلك الاهتمام الذكي واللماح والذي يستقرئ المستقبل حينما امر بانجاز عدد من المشاريع الاجتماعية البالغة الاهمية من بينها الاهتمام بالفنون بجميع قطاعاتها وفي مقدمتها الفنون الشعبية والمسرح على وجه الخصوص.

وفي تلك المبكرة من عمر الكويت اوعز سموه - حفظه الله - بتأسيس مركز رعاية الفنون الشعبية - الذي كان بمثابة الحاضنة الحقيقية لتحليل وتوثيق الفنون الشعبية بجميع اتجاهاتها وانماطها وفنونها واهازيجها وألعابها التي تمثل حالة الثراء وترسيخ الهوية الخاصة بالكويت وشعبها. هكذا نظرة مستقبلية لم يكن لها ان تتحقق لولا وعي وادارك سموه بأهمية هكذا مركز وهكذا حاضنة للابداع تعمل على الاخذ بيد المبدعين في المجالات الفنية والموسيقية من معين ذلك النبع الثري الذي اسسه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر عام 1956.

بخط متوازٍ جاءت مبادرة سموه - حفظه الله - وفي ذات الفترة تقريبا بالايعاز لاستقدام المسرحي العربي الكبير وعميد المسرح العربي الدكتور زكي طليمات من اجل وضع البنات الاولى لمسيرة الحركة المسرحية في الكويت والتي هي اليوم تنطلق الى فضاءات عربية وعالمية بعيدة المنال وتظل تدين بالعرفان والتقدير لتلك المبادرات التي اطلقها وتبناها ودعمها سموه - اطال الله بعمره -.

ودعونا نتوقف عند تلك المرحلة لانها اسهمت بتأسيس واحدة من الصروح الحقيقية في كويتنا الغالية حيث المسرح احدى المنصات الكبرى للابداع والرهان على جيل الشباب. ونشير الى ان البداية كانت مع تعاون الراحل زكي طليمات مع مجموعة من الشباب الكويتي الموهوب في تلك المرحلة. لتأسيس الفرق المسرحية الاهلية الاربعة وهى: المسرح العربي - المسرح الشعبي - مسرح الخليج العربي - المسرح الكويتي.

كما اسهم طليمات في تأسيس معهد الدراسات المسرحية ولاحقا المعهد العالي للفنون المسرحية والذي يعتبر اليوم الرحم الحقيقي الذي قدم للساحة الفنية ابرز الكوادر الفنية التي راحت تقود الحركة الفنية والمسرحية جيلاً بعد اخر.

وعند اكتمال البنية التحتية لتأسيس الحركة المسرحية وفرقها تم بناء صالات العرض المسرحي وهى: مسرح كيفان - مسرح الشامية - مسرح الدسمة.

عصر تميز بدعم المبادرات الكبرى لرفد المسيرة الفنية والثقافية على حد سواء. وهنا نتوقف امام قطاع اخر الاعلام حيث تسلم حقيبة وزارة الاعلام في اول وزارة تشكل في تاريخ الكويت. ومن خلال توليه حقيبة الاعلام كانت مبادراته التي لا تزال نابضة وشامخة عبر تطوير اذاعة الكويت وايضا تأسيس تلفزيون الكويت وتحت تلك المظلة تم حصاد الكثير من الانجازات من بينها كل انجازات اذاعة الكويت التي راح بثها يطوف العالم.

وهكذا الامر بالنسبة للتلفزيون وايضا تأسيس احدث الاستديوهات والبرامج والمسلسلات وايضا فرقة الاذاعة الموسيقية التي كان لها ابعد الاثر في قيام نهضة موسيقية وغنائية قدمت للساحة الموسيقية والغنائية اهم وابرز الاصوات. والتي راحت بدورها تحلق عاليا حاملا صوت الكويت ونبضها الى المستمع العربي في كل مكان.

ستة عقود من العطاء المحجل والموشي بكل مفردات التقدير وقيادة الكويت الى مرحلة عالية من التنوير والريادة راحت تسير بخط متوازٍ مع تلك الانجازات التي كان وراءها سموه على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ان دعم سمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للحركة الفنية والابداعية لا يقتصر على المسرح. ففي الوقت الذي تم به انشاء الفرق المسرحية الاهلية والمعاهد الفنية المتخصصة ومن بينها معهد الدراسات الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية تم انشاء عدد من الجمعيات المتخصصة ومن بينها جمعية الفنانين الكويتيين والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.غيرها من جمعيات النفع العام المعنية بالشؤون الفنية والثقافية والابداعية.

وتحت مظلة جمعية الفنانين الكويتيين تم تحقيق الكثير من الانجازات وهكذا الامر مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية والتي تحتضن سنويا العشرات من المناسبات والمهرجانات ومن بينها مهرجان الكويت للابداع التشكيلي والذي تحمل جائزته اسم سمو الامير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله -.

ان من مفردات اهتمام سموه بالحركة الفنية والثقافية يأتي تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب والذي يمثل الحاضنة الاساسية للابداع الفني والثقافي وتحت مظلة هذا الصرح تعيش الكويت حالة من «الاستدامة الثقافية» تتواصل على مدى العام الكامل بعدد من المهرجانات والملتقيات من بينها: مهرجان القرين الثقافي - مهرجان الطفل والناشئة - مهرجان الطفل للمسرح العربي - مهرجان صيفي ثقافي - مهرجان المسرح الكوميدي - مهرجان الكويت المسرحي - معرض الكويت للكتاب - وغيرها من الفضاءات التي راحت تعمد حضور الحالة الثقافية والفنية في كويتنا الغالية.

ومن حصاد عهد سموه - رعاه الله وحفظه - على الصعيد الفني والمسرحي فوز الكويت بجائزة القاسمي لافضل عرض مسرحي في مهرجان المسرح العربي عن مسرحية صدى الصمت - لفرقة المسرح الكويتي. من تأليف قاسم مطرود واخراج فيصل العميري وبطولته مع سماح وعبدالله التركماني وعلي الحسيني وسينوغرافيا فيصل العبيد. ونستطيع التأكيد بأن هذا الفوز يمثل اهم انجاز في تاريخ الحركة المسرحية في الكويت والمنطقة.

هذا الانجاز اقترن ايضا برعاية سموه لمهرجان المسرح العربي واستضافته في الكويت عام 2016 والذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح.

وفي عهد سمو الشيخ صباح الأحمد تم تسمية مسرح السالمية باسم الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا - قبل وفاته بثلاثة اعوام - وهو ما يمثل مرحلة عالية المستوى من الاهتمام والرعاية، فهي المرة الاولى في دول المنطقة التي يطلق بها اسم فنان خلال حياته ما يمثل مرحله عالية من الاهتمام والدعم والاحتفاء بالمبدع الكويتي.

وخلال عهده - حفظه الله - صدحت الكثير من الاصوات المحلية والعربية من خلال مهرجان - هلا فبراير - الذي بات موعدا متجددا مع اهم الاصوات العربية التي راحت تصدح بجديدها من كويت المحبة والسلام مركز الانسانية في عهد امير الانسانية. بالاضافة الى الفعاليات التي تتواصل على مدى قرابة الشهر من انشطة وفعاليات فنية وثقافية واقتصادية تحت عنوان «هلا فبراير».

واليوم ايضا حينما نتوقف عند انجازات زارة الاعلام بجميع قطاعاتها فاننا نشيد بالدعم الكبير الذي يوليه سموه - حفظه الله - للاعلام والفنون. ونتوقف عند الاكتمال الحقيقي للبنية التحتية لجميع الاستديوهات الخاصة بالاذاعة والتلفزيون وايضا سيارات النقل الخارجي ومحطات التقوية وغيرها من القطاعات الاعلامية التي جعلت الاعلام الكويتي يحتل موقعة البارز على الخارطة العربية. ويكفي ان نشير الى حصاد الكويت من جوائز عدد بارز من المهرجانات العربية ومن بينها مهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون وايضا مونديال القاهرة للاذاعة والتلفزيون ومهرجان اتحاد الاذاعات العربية..

كما نتوقف امام محطة بالغة الاهمية تؤكد مساحات الدعم الكبرى التي يوليها سمو الامير الشيخ صباح الأحمد للحركة الفنية والتي تتمثل في الاوبريت الوطني الذي يقدم في كل عام ويقدم من على مسرح قصر بيان العامر والذي حمل عناوين متعددة على مدى السنوات الماضية ومن بينها «عجيبة هالديرة» و«الكويت ثم الكويت» و«حامي الدستور» و«كلنا كويتيين» والتي تشرف عليها سنويا الشيخة امثال الأحمد الجابر الصباح.

مسيرة من العطاء مقرونة بالاهتمام البالغ والانجازات الفنية والثقافية الشامخة والتي كان وراءها دائما توجيهات ودعم سمو الامير الشيخ صباح الأحمد..

حفظك الله سمو الامير الوالد وحفظ الكويت وشعبها.

