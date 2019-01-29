وطن النهار

حينما تطل علينا الذكرى الثالثة عشرة لتولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سدة الحكم. فاننا امام مسيرة عامرة بالانجازات والبصمات الخالدة في ذاكرة الكويت والعالم. ولعل من الصعوبة بمكان اختصار مسيرة الامير الوالد - حفظه الله - بالجانب الفني فقط. فنحن امام قائد فذ ورجل حقيقي صقلته الايام والتجارب واكدت عمق انتمائة للكويت الحبيبة الغالية وايضا مساحات العطاء الذي راح يمتد لأكثر من ستة عقود من الزمان جاءت عامرة بالبصمات والانجازات.

ولاننا امام مقامة الرفيع فانا حتما سنتوقف امام جوانب من تلك المسيرة. فحينما نتذكر عطاءاته ودوره وبصماته على الصعيد الفني فإننا نتوقف امام جملة من المحطات الكبرى التي ستظل شواهد على عمق وعية واهتمامه ودعمه للوسط الفني والحركة الفنية بشكل عام.

ومن ابرز المحطات التي نتوقف عندها بكثير من الاجلال والتقدير دعوته عام 1956 لتأسيس - مركز رعاية الفنون الشعبية - والذي شكل الحاضنة الاساسية للاهتمام بالترات والموروث الشعبي الكويتي حتى بات ذلك المركز بمثابة الصرح الذي وثق كل مفردات ومعطيات الفنون الشعبية. ليشكل لاحقا منصة انطلقت منها العديد من التجارب الفنية والابداعية الكبرى على صعيد الاغنية والموسيقى وغيرها من التجارب التي رسخت عمق الهوية الكويتية.

ولا ينتهي المطاف عند تلك المحطة.

لقد كان سموه حفظه الله ورعاه يعي اهمية الريادة ودور الكويت في المنطقة. ففي الوقت الذي كان يشد الرحال الى بقاع المعمورة من اجل الاستقلال المجيد وترسيخ حضور الكويت في المحافل العربية والدولية ومن بينها الامم المتحدة. كانت توجيهاته السامية بمزيد من الاهتمام بالحركة الفنية.

فكانت مبادرته التي ستظل احد الشواهد الخالدة على اهتمامه ودعمه الصريح للحركة الفنية حينما بادر عند تولية حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل بالايعاز من اجل استقدام عميد المسرح العربي في ذلك الوقت الراحل زكي طليمات والذي ساهم في وضع اللبنات الاساسية لمسيرة متجددة للمسرح في الكويت على اسس علمية ومنهجية سواء من خلال معهد الدراسات المسرحية او تأسيس الفرق المسرحية الاهلية الاربعة ولاحقا تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكل تلك المفردات ما كان لها ان تتحقق لولا الدعم والاسناد الذي قدمه سمو الشيخ صباح الأحمد خلال مشواره السياسي والانساني الطويل وصولا الى سدة الحكم.

وبخط متوازٍ.. كان سموه - حفظه الله - وراء تأسيس اذاعة الكويت وايضا تلفزيون دولة الكويت وايضا العديد من المرافق الاعلامية والثقافية. ولا يمكن باي حال من الاحوال تجاوز دوره - حفظه الله - في تأسيس مجلة العربي التي باتت احد سفراء الكويت الى العالم والقارئ العربي.

وتمضي المسيرة.. وكلما كانت هنالك مبادرة جديدة في المجال الفني كان سموه - اطال الله بعمره - وراءها داعما وموجها ومباركا.. فكان تأسيس الفرق المسرحية الاهلية الاربعة وهى: «المسرح الشعبي» و«المسرح العربي» و«مسرح الخليج العربي» و«المسرح الكويتي».

بالاضافة لتأسيس عدد من جمعيات النفع العام ذات الصلة بالجوانب الفنية ومنها جمعية الفنانين الكويتيين والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وغيرها من الصروح التي راحت تشمخ بمباركة ودعم من لدن سموه والحكومة الرشيدة.

وتصدح الانجازات.. وحينما نتذكر ابرز الانجازات التي كان لسموه الدور الاساس والداعم والموجه نتذكر تجربة الفيلم السينمائي الكويتي الرائد - بس يا بحر - للمخرج خالد الصديق والذي افتتحت عروضه برعاية وحضور سمو الشيخ صباح الأحمد. ونشير هنا الى كلمته في ذلك اليوم لفريق عمل هذا الفيلم الخالد والتي اقترنت بالدعم وايضا تسهيل جميع الصعاب من اجل ان يجد الفيلم طريقه الى اكبر واهم المهرجانات السينمائية حول العالم ومن بينها - مهرجان كان السينمائي - ومهرجان البندقية السينمائي الدولي - وغيرهما من المهرجانات السينمائية الكبرى حول العالم.

ولا تتوقف الانجازات.. وهنا اتذكر جيدا دور ودعم سموه حفظة الله حينما اطلق للمسرح في الكويت العنان ليحلق بعيدا كما في تجربة - على جناح التبريزي وتابعه قفة - للراحل صقر الرشود. وايضا «عريس لبنت السلطان» لصقر الرشود ايضا و«حفلة على الخازوق» وغيرها من التجارب التي رسخت وعمدت اسم الكويت كمناره اشعاع فني متوهجة.

وحينما نصل الى اللحظة.. فاننا نجد بصماته في جميع المواقع والمحافل والمرافق.. ففي الكويت الذي تحلق به الاغنية الكويتية ومبدعيها بعيدا فان المسرح في الكويت في الحين ذاته يظل هو الاخر محلقا بابنائه ومبدعيه من اجيال المسرح.. وهكذا الدراما التلفزيونية الكويتية التي باتت الحاضر الاساس على خارطة التلفزيونات الخليجية والعربية على حد سواء.

انجاز يضاف الى اخر ودائما اسم سموه حفظه الله هو الحاضر كموجه وداعم وراع فهو الداعم الاول للمبدع الكويتي وعلى جميع المجالات والاصعدة.

لقد اقترن عهده - اطال الله بعمره - بكثير من القفزات الكبرى التي ترسخ مكانه ودور الكويت على الصعيد الانساني والسياسي والاقتصادي حتى بات سموه اميرا للانسانية والكويت مركز للعمل الانساني ومحطة اقتصادية دولية كبرى وهكذا الامر على الصعيد الفني عبر من يتحقق من انجازات ثقافية سواء تلك التي تنجز عبر النوافذ الرسمية مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الذي استطاع ان يحقق معادلة الاستدامة الثقافية او عبر القطاع الخاص بجميع تخصصاته وجوانبه.

ويبقى ان نقول.. حفظك الله بوناصر وحفظ الكويت الغالية.

ودامت بصماتك شامخة تخضب الكويت وابناءها.

بقلم الفنان محمد المنصور

