وطن النهار

منذ العام 1957 أضيفت إلى مهام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ رئاسة دائرة المطبوعات والنشر وخلال رئاسة سموه لها صدرت الجريدة الرسمية للكويت تحت اسم «الكويت اليوم» لتسجيل جميع الوقائع الرسمية، وتم إنشاء مطبعة الحكومة، لتلبية احتياجات الحكومة من المطبوعات.. كما شكلت لجنة خاصة لمشروع كتابة تاريخ الكويت، وتم إصدار قانون المطبوعات والنشر الذي شجع الصحافة السياسية وكفل حريتها في حدود القانون.

وبرز خلال تلك الفترة اهتمام سموه بإحياء التراث العربي وإعادة نشر الكتب والمخطوطات العربية القديمة.

كما سعى سموه لإصدار أشهر مطبوعة عربية ثقافية في القرن العشرين هي مجلة «العربي» العريقة التي صدرت عام 1958 وجمعت العرب حولها من البحر إلى البحر.

ويحسب لسموه منذ بواكير عمله السياسي حرصه على توثيق ونشر الثقافة الكويتية وربطها بمحيطها العربي. وقد استمر هذا الأمر وأينع ثمره حيث ظلت الثقافة تحظى بدعم سموه منذ توليه مسند الإمارة أواخر يناير من العام 2006

طيلة اثني عشر عامًا شهدت الكويت طفرة من الإنجازات وتطوير البنية الأساسية الثقافية على نحو غير مسبوق.

ومن الصعب هنا رصد جميع الإنجازات لكننا سنكتفي بالإشارة إلى بعض ما تم إنجازه بتوجيهات ورعاية سامية في عهد «صباح العز».. إنها مبان ومنارات ثقافية تتلألأ في سماء الكويت ويشع نورها في محيطها الخليجي والعربي:

قرية صباح الأحمد التراثية

قرية سياحية يفوح منها عبق الماضي، وتحمل اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ـ تبدو واحة غناء في صحراء السالمي في الكيلو 59.

أنشئت على مساحة 25 كم لتتوسطها بحيرة اصطناعية شاسعة على مساحة 11 ألف متر، بالإضافة إلى ستة متاحف تراثية مخصصة لموروث دول مجلس التعاون الخليجي والمحمية الطبيعية للحيوانات والنباتات.

وتقام في القرية مسابقات شعبية أشهرها مزاين الإبل وسباقات الهجن، والصقور والخيل. كما يتوفر مستوصف طبي ونقطة للبلدية للتفتيش على الأسواق والمطاعم، وفندق تراثي الطابع لقضاء إجازة أسبوعية.

وتستطيع الأسر قضاء يوم ممتع داخل القرية يحمل طابع الترفيه الثقافي والشعبي، من خلال المطاعم العالمية المطلة على البحيرة، إلى جانب المطاعم الشعبية.. كما تتوفر منطقتان لألعاب الأطفال إحداهما مكشوفة وأخرى مغطاة.

مركز جابر الأحمد

افتتحه سمو أمير البلاد في 31/10/ 2016 ويقع في قلب مدينة الكويت، بجوار قصر السلام بين شارعي الخليج العربي وجمال عبدالناصر.

استغرق تصميم المركز وإنجازه 22 شهرا، ويعتبر تحفة معمارية فريدة تتضمن مجموعة من الأشكال الهندسية الحداثية والمستوحاة من العمارة الإسلامية، حيث يشتمل على أربعة مبان على شكل الجواهر المتلألئة.

وشُيد على مساحة تقدر بـ214 ألف متر مربع تضم ثلاثة مسارح وثلاث قاعات للحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض ومركزا للوثائق التاريخية.

ويسعى المركز لتسليط الضوء على جميع الفنون والتوازن بين العروض المحلية والعربية والعالمية.

مركز عبد الله السالم

من أحدث الصروح الثقافية في الكويت حيث افتتحه صاحب السمو في 5 فبراير 2018 ويعتبر أكبر مساحة للعرض المتحفي على مستوى العالم على مساحة 127 ألف متر مربع، بمساحة مبانٍ تصل إلى 30 ألف متر مربع بالإضافة إلى مساحة حدائق تبلغ 97 ألف متر مربع،

يقع المركز في منطقة الشعب على الخليج العربي ويضم ستة متاحف رئيسية تحتفي بالإنجازات العلمية والثقافية للتاريخ الكويتي وتاريخ وثقافة العالمين العربي والإسلامي وكذلك التاريخ الإنساني منها: متحف العلوم، والتاريخ الطبيعي، والجسم البشري، ومركز الفنون الجميلة.

كما يشتمل على عدة مبانٍ، منها مبنى للوثائق وقاعة مؤتمرات تتضمن مسرحا يتسع لـ 300 شخص، ومبنى للخدمات العامة ومركز للمعلومات ومبنى لمواقف السيارات يسع لـ 1231، بالإضافة إلى معروضات المنطقة العامة التي تتوزع بين المتاحف، وكذلك 25 نافورة مياه ونوافير نفاثة، موزعة حول المحيط الخارجي للمباني.

المكتبة الوطنية

تأسست بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1994 وافتتحها صاحب السمو في 2 فبراير عام 2011

تقع المكتبة على شارع الخليج العربي مقابل متحف الكويت الوطني وتضم ما يقارب 335 ألف كتاب ومجلد وتستوعب ما يقارب مليوني كتاب كما تضم عدد من المكتبات المتخصصة منها مكتبة متخصصة للأطفال بها ما يقارب ثمانية آلاف قصة وكتاب باللغتين العربية والانكليزية ومكتبة للناشئة تحوي ثلاثة آلاف كتاب ومكتبة متخصصة للأكفاء تضم كتباً ودوريات بطريقة برايل إضافة إلى مكتبة متخصصة في التراث العربي تضم 33 ألف كتاب وثلاثة آلاف مخطوطة عربية أصلية و20 ألف مخطوطة مصورة على شرائح فيلمية والمئات من الرسائل الماجستير والدكتوراه.

وإلى جانب قاعات القراءة والإطلاع تضم المكتبة عددًا من المسارح والقاعات لإقامة الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة.

حديقة الشهيد

في 2 مارس 2015، افتتح صاحب السمو المرحلة الأولى من «حديقة الشهيد» المطلة على شارع السور، وفي 12 أبريل عام 2017 تم افتتاح المرحلة الثانية.

تقدم الحديقة مفهومًا مختلفًا للتنزه والترفيه فهي مركز ثقافي وتعليمي إلى جانب كونها منتزهًا ترفيهياً فريداً، بمساحة نحو 220 ألف متر مربع، 90 % منها خضراء إلى جانب عدة مبان وبحيرات وممرات واستراحات.. منها مبنى متحف الشهيد ومبنى علمي به قاعات عرض ومبنى الدستور إضافة إلى مواقف تحت الأرض تتسع لــ 900 سيارة.

وأهم ما يميز الحديقة متحف «المواطن» للنباتات البرية والطيور النادرة الكويتية وشبك الطيور حيث تجمع أغلب الطيور كمحمية، كما تضم مسرحاً مكشوفًا مزوداً بالنوافير والبحيرات من حوله.

أما المرحلة الثانية فتقع على مساحة 100 ألف متر مربع، وتمتاز بتصميمها الاستثنائي، حيث تحتضن شلالا يمتد من أولها حتى نهايتها، ونافورة راقصة وبحيرة تقع على ضفافها مجموعة من المقاهي والمطاعم بالإضافة إلى قاعة متعددة الأغراض وممر لهواة المشي .. كما خصصت مساحة لتجسيد الكويت القديمة والحديثة. كما تعتبر الحديقة فضاء مثالياً لهواة التنزه وممارسي رياضة الجري.

«الأمريكاني»

افتتحه سمو الأمير في 2 نوفمبر عام 2011 حيث أقيم في مقر مستشفى الإرسالية الأمريكية التي عرفها الكويتيون باسم «المستشفى الأمريكاني» منذ أوائل القرن الماضي. ثم أعيد تصميمه وترميمه ليصبح صرحًا ثقافيًا فريدًا على الخليج العربي، تابعًا لدار الآثار الإسلامية.

يحوي المركز ثلاثة أجزاء رئيسة هي: قاعة سمعية بصرية لعرض قصة المستشفى الذي بدأ نشاطه في الكويت قبل قرن، والثاني قاعة للمعارض المتحفية وتضم معرض «ذخيرة الدنيا» الذي يضم فنون الصياغة الهندية في العصر المغولي، من مجموعة الصباح الأثرية التي تشمل أكثر من 30 ألف تحفة من سائر بلاد المسلمين ما بين كتب، ومخطوطات، وخزف، ومشغولات زجاجية ومعدنية، وأحجار كريمة، وجواهر، وزخارف ومنسوجات، وعملات، وهي مجموعة فنية خاصة أسسها ويمتلكها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزوجته الشيخة حصة صباح السالم.

إضافة إلى قاعة للعروض الموسيقية والمحاضرات ومختبر لترميم المتحف.

اليرموك

في سبتمبر عام 2015 دشنت دار الاثار الاسلامية مركز اليرموك الثقافي ليدخل ضمن منظومتها الثقافية المتفردة ويساهم في نشر الثقافة وتشجيع الابداع.

ويتميز المركز بروعة تصاميمه وقاعاته حيث يحتضن سنويًا عشرات الأنشطة الثقافية والفنية والمتحفية بما فيها الورش الفنية المتخصصة للكبار والصغار.

وجاء فاتتاحه بالتزامن مع احتفال دار الآثار الإسلامية بمرور ثلاثين عامًا على تأسيسها بقيادة الشيخة حصة صبالح السالم والتي تعني في الأساس ببالتحف والاثار وتضم مجموعة الصباح الاثرية بهدف نشر الوعي الحضاري والانساني والتراث الاسلامي وتشجيع تذوق الفنون عبر العصور المختلفة.

مسرح عبد الحسين

بعد توقف عقود عن التطوير البنية التحتية لمسارح الدولة وإضافة المزيد إليها، وضعت خطة طموح لإنشاء مسرح على طراز عالمي في كل محافظة، ودارت عجلة المسارح الجديد مع افتتاح مسرح الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا وذلك في افتتاح مهرجان القرين عام 2016 وبحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الذي كرم بدوره الفنان عبدالحسين عبدالرضا.

وكان حدثًا غير اعتيادي أن يكرم فنان كويتي كبير في حياته بإطلاق اسمه على أحد مسارح الدولة.

صالات سينما

لم تقتصر البنية التحتية الضخمة التي شهدتها الكويت في المجال الثقافي على إقامة المراكز الثقافية والمسارح بل شملت أيضًا انتعاش القطاع الخاص في المجال الثقافي والترفيهي حيث دشنت أكثر من شركة سينمائية عددًا من الصالات السينمائية في مختلف المناطق التي كانت شبه محرومة من وجود صالات عرض، ما أنعش السوق السينمائي، وأدى إلى زيادة دور العرض.

وهو ما انعكس إيجابًا على إقبال الشباب على مجالات العمل السينمائي، وتوج هذا التطور اللافت بإطلاق مهرجان الكويت السينمائي وإنجاز نسختين منه، ركزتا على دعم المنتج السينمائي الكويتي وتشجيع الشباب الكويتي.

متاحف وبيوت أثرية

منذ نهضتها الأولى تولى الدولة عناية فائقة بالاكتشافات الأثرية في جزيرة فيلكا وغيرها، وكذلك ترميم جميع المباني التاريخية الشاهدة على تطور ونهضة المجتمع الكويتي، والحافظة لهويته الوطنية، وشهدت السنوات العشر الماضية ترميم وتدشين وافتتاح العديد من المباني والبيوت والمتاحف، مثل ترميم قصر الشيخ خزعل، وإنشاء مركز الشيخ عبد الله الجابر للتدريب الثقافي، وافتتاح متحف «بيت العثمان» في حولي عام 2013 والذي ضم بين جنباته معروضات ومقتنيات تاريخية، تحكي تاريخ الكويت عبر الأجيال، والتراث الشعبي.

مهرجانات

إن حجم المنجز الثقافي خلال عقد من الزمن لا مثيل له، وبعض هذه المؤسسات التي تعتبر منارات ثقافية أقيمت بتنفيذ مباشر من الديوان الأميري، حرصاً من القيادة السياسية على جودة وسرعة التنفيذ، والتأكيد على الوجه الحضاري لدولة الكويت.

ولم يقتصر الأمر على إنشاء المباني، بل أتيحت الفرص للشباب عبر أنشطة المجلس الوطني ووزارة الشباب وجمعيات النفع العام، للتعبير عن أنفسهم، عبر تلك المؤسسات، لأن الثروة الحقيقية للأمم تتمثل في شبابها.

وفي هذا السياق زادت المهرجانات الفنية والثقافية التي تخاطب الشباب بالدرجة الأولى ومنها على سبيل المثال إنشاء مهرجان المسرح العربي للطفل، ومهرجان الكويت للسينما.

لذلك لم يكن مستغرباً أن يتم اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية في العام 2016، وفي العام التالي يتم اختيارها عاصمة للشباب العربي.

