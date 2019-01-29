وطن النهار

في كل مناسبة ومحفل يظهر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد حفظه الله حبه لابنائه وبناته بما يعكس حرص سموه على الأجيال المقبلة من أبناء هذا الوطن الذين يكنون لسموه حباً كبيراً ويلتفون حوله في كل مناسبة.

وفي هذه اللقطات المعبرة عن حنان وعطف سموه على ابنائه الصغار، نرى لمسة الأب الحنون والأمير الانسان الذي يولي أبناءه جل اهتمامه ويحرص على مشاركتهم في افراحهم والتقاط الصور معهم بعفوية وأبوية تعطي المثل الحي لعلاقة سموه بابناء شعبه صغيرهم قبل كبيرهم.

واهتمام سموه بالجيل الصاعد من ابناء هذا الوطن يحتل مكانا بارزا حتى في خطابات سموه التي يشدد فيها دائما على أن الشباب هم عماد المستقبل وعدة الوطن وأنهم يستحقون كل اهتمام ورعاية.

هذه هي الكويت.. وهذه هي قيادتها.. انسانية وعطاء وحرص واهتمام.. حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها.

