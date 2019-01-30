أول النهار

بحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد احتفل بقصر بيان صباح أمس بمراسم رفع العلم. وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا وقد وصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث أطلقت المدفعية (21) طلقة ترحيبية بسموه كما استقبل سموه بكل حفاوة وترحيب من قبل أبنائه منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني ثم قام سموه برفع علم الدولة وتم عزف النشيد الوطني.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين مقدرا المواقف الاخوية النبيلة لسموه تجاه المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة والتأكيد على توسيع آفاق التعاون الثنائي وبحث مختلف القضايا بما يسهم في تفعيل التعاون العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات، كما تضمنت دعوة سموه لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر وأعضاء المجلس وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن لمجلس الأمناء بالكويت.

