أول النهار

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أمس بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في اطار زيارة النائب الأول الرسمية لدولة الامارات العربية المتحدة.

وقد نقل النائب الأول خلال اللقاء تحيات سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد إلى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولدولة الامارات وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.

كما أعرب خلال اللقاء عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعوته الكريمة لزيارة بلده الثاني الامارات والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشهده من تعاون ونمو مستمر على مختلف الأصعدة والمجالات.

وأكد خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في شتى المجالات لتحقيق النهضة الشاملة وفتح أفق التعاون من خلال المزيد من التشاور والتنسيق بين الجانبين في هذا المجال.

هذا وقد أقام ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مأدبة غداء على شرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق له.

كما قام النائب الأول صباح امس بزيارة لوزارة الدفاع بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك في اطار زيارته للعاصمة الاماراتية أبوظبي، تلبيةً لدعوة من أخيه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

حيث التقى خلال زيارته والتي استهلت بمراسم استقبال رسمي بمقر وزارة الدفاع بأخيه معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، حيث تم خلال اللقاء استعراض أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة منها بالجوانب العسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الطرفين على استمرار جهود التعاون والتنسيق المستمر على مختلف الأصعدة والمجالات.

كما استمع النائب الأول خلال الزيارة الى ايجاز عن الاستراتيجية العسكرية من قبل كبار القيادات بوزارة الدفاع الاماراتية، واستعراض صور التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات لاسيما العسكرية منها، والتي تهدف بدورها الى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين الجانبين.

رافق النائب الاول خلال هذه الزيارة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد عبدالله الكندري، وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

