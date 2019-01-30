loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المبارك استقبل الفايز والمشعل وحمد بن جاسم


استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس دولة رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فيصل عاكف الفايز والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب د. عودة الرويعي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.
واستقبل سموه الفريق متقاعد د. أحمد سيف المشعل حيث أهدى سموه نسخة من كتابه بعنوان «شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي في ضوء أحكام محكمة التمييز الكويتية».
كما استقبل سموه في قصر بيان أمس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق في دولة قطر الشقيقة عضو مجلس العلاقات العربية والدولية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن لمجلس الأمناء بالكويت.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة