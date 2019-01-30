أول النهار

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس دولة رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فيصل عاكف الفايز والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب د. عودة الرويعي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.

واستقبل سموه الفريق متقاعد د. أحمد سيف المشعل حيث أهدى سموه نسخة من كتابه بعنوان «شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي في ضوء أحكام محكمة التمييز الكويتية».

كما استقبل سموه في قصر بيان أمس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق في دولة قطر الشقيقة عضو مجلس العلاقات العربية والدولية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن لمجلس الأمناء بالكويت.

