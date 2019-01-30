وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح بمناسبة الذكرى الـ13 لتولي سموه مقاليد الحكم، قال فيها باسمي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية اتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة.

وقال الجراح: إن مسيرة سموكم الحافلة بالإنجازات والعطاء على جميع الأصعدة داخليا وخارجيا لهي محل فخر واعتزاز لنا جميعا وأن أبناءك وبناتك منتسبي وزارة الداخلية يسيرون ويستنيرون بالخطى الحكيمة لسموكم باذلين كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على صروح الوطن آمنة مستقرة.

حفظ الله سموكم وأحاطكم بعنايته ورعايته وأدام على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة سموكم الحكيمة والرشيدة.

