وطن النهار

قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أول من أمس الاثنين ان لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دوراً فاعلاً في المحافل الاقليمية والدولية مشيرا الى أن حكمة سموه تجلت في أحلك الظروف.

وأضاف الشعلة في تصريح لـ (كونا) بمناسبة الذكرى الـ13 لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد أن سمو الأمير يتمتع بمكانة كبيرة في المجتمع الدولي وذلك لدوره في تقويض الأزمات واخماد الفتن وسعيه الحثيث الى المحافظة على الكيانات العربية وتحديدا البيت الخليجي.

وأشار الى مواقف سموه الراسخة في مد يد العون للمستضعفين ودعم سموه لجهود السلم والسلام في العالم رافعا الى مقام سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية.

وأكد أن سمو أمير البلاد يمتلك نظرة ثاقبة تمثلت في المشاريع التنموية التي أشرف على غالبيتها خلال توليه مقاليد الحكم لافتا الى أن سموه يمتلك سعة أفق وبعد نظر تمثلت بنأيه بالكويت من أمواج عاتية عصفت بدول الاقليم والشرق الأوسط.

