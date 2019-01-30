وطن النهار

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي أمس الثلاثاء ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد هو رائد النهضة الحديثة للبلاد وقائد العمل الانساني عالميا. وأضاف العفاسي في تصريح لـ (كونا) ان سموه عبر بالكويت الى آفاق رحبة من العلاقات المتميزة مع دول العالم كافة مثمنا الدور الفاعل الذي قام به سموه على الصعيد الانساني منها الرعاية السامية للمؤتمر الدولي الذي عقد على ارض الكويت تحت عنوان انسانية واحدة ضد الجوع. وأوضح بمناسبة الذكرى الـ13 لتولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم في البلاد أن العلاقة المتينة التي تربط سموه بشعبه الأصيل تعد نموذجا فريدا في العالم معتبرا الذكرى مناسبة عزيزة على قلوبنا لقائد نذر نفسه لخدمة وطنه وبذل جهده لاعانة مستضعفي العالم. وأكد أن الكويتيين قاطبة يقدرون الجهد والطاقة التي يبذلهما سمو أمير البلاد لتحصين البلاد من كل التموجات التي تحيط بالمنطقة مطالبا بمد يد العون والدعم لسمو أمير البلاد ليتسنى اليه أداء مهامه محليا واقليميا ودوليا. وتمنى العفاسي أن يمن الله على سمو أمير البلاد بالصحة والعافية وأن يسدد خطاه ويحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.

