وطن النهار

قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ان تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في 29 يناير من العام 2006 يعد حدثا تاريخيا مهما لكل الكويتيين ونقلة نوعية في المجالات كافة. واضاف العازمي في تصريح لـ (كونا) أمس بمناسبة مرور 13 عاما على تولي سمو الامير مقاليد الحكم ان سموه رجل دولة ويحتل مكانة اقليمية ودولية مرموقة ولا يمكن انكار دوره المحوري في معالجة قضايا المنطقة لما يتمتع به من خبرة سياسية وحنكة دبلوماسية كما أن تحركات سموه لاحتواء الكثير من الخلافات الاقليمية والدولية شاخصة في الذاكرة العالمية. واكد دور سموه الكبير محليا واقليميا ودوليا والعطاء السخي الذي قدمه لمساعدة مستضعفي العالم. واشار الى انه من سمو أفعاله جاء تكريمه من أعلى المراتب الدولية اذ اختارته الأمم المتحدة قائدا للانسانية مؤكدا أن مسيرة سموه حافلة بالعطاء والانجازات.

