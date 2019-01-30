وطن النهار

قال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أول من أمس الاثنين ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صاحب قلب كبير وعطاء وفكر عظيم لشعبه ووطنه وأمته بل والعالم الانساني أجمع.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي بمناسبة مرور 13 عاما على تولي سموه مقاليد الحكم أن سموه رمز للحنكة وهو المتمرس بشؤون الحكم والادارة بلغ مرحلة النبوغ في القيادة ومعالجة الأزمات ووضع الحلول المناسبة لها على الأصعدة كافة محليا وخليجيا وعربيا.

وأكد أن فطنة سموه وذكائه جعلته يتخطى نجاحاته السياسية التي عرف بها منذ أكثر من 60 عاما الى تميزه وابداعاته في المجال التنموي وسعيه المتواصل لنهضة الكويت وتطورها ورفاهية شعبها وهو ما تمثل في جولاته الاقتصادية ليجلب كل نفع وفائدة وتجربة ناجحة لوطنه وشعبه.

واعتبر أن الشعب الكويتي والخليجي «محظوظون» بأن لديهم حاكما يدخر كل ما يملكه من رصيد وارث يجمع بين دفة الدبلوماسية وأصولها وفنونها حتى صار رمزا لمدرسة الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير الا لاصلاح ذات البين والسعي الخير وبين العبقرية الاقتصادية ليمنحها لشعوب المنطقة وينقل انسانيته للمناطق الفقيرة والمنكوبة.

