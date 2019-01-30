وطن النهار

احتفلت وزارة التربية صباح امس برفع العلم على سارية مبنى ديوان عام الوزارة الجديد تزامنا مع مراسم رفع العلم في قصر بيان وبدء الاحتفال بالأعياد الوطنية، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي، والوكلاء المساعدين، وعدد من المسؤولين والموظفين، كما شهد الاحتفال مشاركة عدد من الطلاب والطالبات من خلال تقديم فقرات مميزة.

وأعرب وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مراسم رفع العلم بالوزارة، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة لمسيرة العطاء لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتولي سموه مقاليد الحكم.

وقال إنه على مدى 13 عاما من تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم شهدت البلاد نهضة تنموية وتعليمية شاملة مرتكزة على جميع الصعد داخليا وخارجيا، مؤكدا أن هذه المناسبة الهامة والاحتفال بها لها أبعاد وآثار ايجابية في المسيرة التربوية، لما تمثله من غرس وتعزيز لقيم المواطنة في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، متقدما بأطيب التبريكات والتهاني لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة وجميع الشعب الكويتي.

وأوضح الحربي أن القضية ليست رفع علم فقط وانما مواطنة كاملة تدفعنا جميعاً الى تحمل المسؤولية والاخلاص في العمل واحترام الدولة والقانون وحقوق الانسان.

وقال أن رمزية العلم تعكس تاريخ الكويت وحضارتها وهي فرصة لنجدد الولاء للقيادة السياسية وعلى رأسها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ونحن ان شاء الله مسؤولين ومواطنين على العهد باقون.

وبخصوص الاجراءات الأمنية المعقدة في الدخول والخروج من مبنى الوزارة قال الحربي «أن هذه الاجراءات لن تطول وسوف تحل قريباً ان شاء الله» مؤكداً أن القضية أمنية لا أكثر في مبنى ضخم كثير الزوايا.

وبين أن القضية أمنية في الدرجة الأولى ونحن مسؤولون عن أرواح الناس وهذه الاجراءات موجودة في جميع المباني الذكية متعهداً «أن القضية لن تطول بمشيئة الله وهي مسألة ترتيبات فقط».

من جانبه تمنى الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد، المزيد من الازدهار والتطور لدولة الكويت في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد.

وتقدم مقصيد بأطيب التهاني والتبريكات للعاملين في وزارة التربية من الهيئتين التعليمية والادارية، مؤكدا على أهمية الأنشطة والاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الكويتيين والتي تقام في المدارس، حيث تسهم في غرس قيم الولاء والانتماء، مشيرا الى أن الوزارة تلعب دورا أساسيا وفعالا في انطلاقة الاحتفالات بالأعياد الوطنية وتواصلها خلال شهر فبراير.

بدوره، ذكر الوكيل المساعد للتعليم العام بالانابة، والوكيل المساعد للشؤون الادارية فهد الغيص، أن وزارة التربية تحرص سنويا على اقامة احتفالية رفع العلم التي تواكب بداية الاحتفالات بالأعياد الوطنية وبذكرى تولي صاحب السمو مقاليد الحكم، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والأمن والأمان لدولة الكويت تحت ظل قيادة سموه.

