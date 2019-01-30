الأولى

أعلنت وزارة المالية أن ميزانية السنة المالية الحالية والتي من المقرر ان تنتهي يوم 31 مارس المقبل سجلت حتى نهاية 2018 أي بعد 9 أشهر فائضاً بلغ 3?6 مليارات دينار.

وأشارت بيانات صادرة عن الوزارة الى ان الايرادات بلغت 15?6 مليار دينار فيما استقرت المصروفات عند 12 مليار دينار. وأظهرت البيانات أن نسبة خصم صندوق احتياطي الأجيال حتى نهاية 2018 بلغ 1?6 مليار دينار ما يعني أن الفائض يصل الى نحو ملياري دينار ومازال في الميزانية ثلاثة أشهر. (طالع ص09)

وحسب البيانات فقد بلغت الايرادات النفطية المحصلة فعلياً 14.65 مليار دينار مقابل 13.2 ملياراً مقدراً في الميزانية بزيادة قدرها 110 في المئة بالإضافة إلى إيرادات غير نفطية تجاوزت مليار دينار.

وقد بلغت رواتب موظفي الحكومة 3.5 مليارات دينار بنهاية 2018 وذلك من إجمالي رواتب 7.23 مليارات دينار ليصبح المتاح من إجمالي الرواتب في الربع الأخير من العام حوالي 3.8 مليارات دينار تقريباً.

وبينت الميزانية أن إجمالي المصروفات الفعلية بنهاية ديسمبر 2018 كانت في حدود 12 مليار دينار من إجمالي مصروفات مقدرة تصل إلى 21.5 مليار دينار. وتركز فلسفة واستراتيجية الميزانية على ضبط الايقاع عبر توفير النفقات وتقليل الهدر في الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية من خلال تطبيق اصلاحات مالية في الميزانية تستهدف ترشيد الدعومات وبناء برامج تحفيزية من شأنها زيادة دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية والتركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي.