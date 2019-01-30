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بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد احتفل بقصر بيان صباح أمس بمراسم رفع العلم. (طالع ص 03-02)

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد وصل موكب سموه الى مكان الحفل حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية بسموه كما استقبل سموه بكل حفاوة وترحيب من قبل أبنائه منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني ثم قام سموه برفع علم الدولة وتم عزف النشيد الوطني.

وقد تلقى سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من أبنائه منتسبي القوات المسلحة.

