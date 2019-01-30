الأولى

كشف مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خليل عبدالله ان اللجنة اجمعت على عدم دستورية استجواب النائب شعيب المويزري المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وقال في تصريح للصحافيين امس: ان تقرير اللجنة حول هذا الموضوع كبير جدا ولم يتم طباعته حتى الآن ولذلك اشك في ادراجه على جلسة اليوم.

من جهة اخرى طلب المويزري من وزير الإسكان جنان بوشهري ان تقدم في جلسة اليوم المستندات الدالة على ان خمسة عقود تخص منطقة صباح الاحمد تم توقيعها في عهده عندما كان وزيرا للإسكان، متهما بوشهري بالتزوير وبأن المعلومات التي ذكرتها غير صحيحة.

من جانب آخر، تضاربت الآراء بشأن الاجراء الذي سيتم اتخاذه في جلسة اليوم حول اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وان كان سيتم اللجوء الى التصويت او اعلان رئيس المجلس مرزوق الغانم خلو المقعدين.

وعلمت النهار من مصادر نيابية ان النواب المعارضين لاسقاط العضوية سيرفضون التطرق للموضوع وسيستندون الى رأي عدد من الخبراء الدستوريين بأن القضية سبق التصويت عليها ولذلك لا يجوز التصويت عليها مرة اخرى.

وقالت ان هؤلاء النواب لم يحسموا امرهم حتى الآن ووضعوا عدة سيناريوهات منها طلب ان يكون هناك تصويت بالاسم اذا لم يفلحوا في عدم التطرق للقضية. وفيما توقع مصدر برلماني الا يتطرق المجلس للقضية، فان مصدراً أخر اكد ضرورة ان يطبق المجلس حكم المحكمة الدستورية في اول جلسة برلمانية بعد إصدار الحكم.

من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي ان اللجنة حصلت على وعود من وزير التربية والتعليم العالي بحل مشاكل التسجيل في الجامعة والتطبيقي من خلال التمديد يومين وبحث افكار لمعالجة مشكلة الشعب المغلقة وكذلك عدم رفع نسبة القبول في الجامعة والتطبيقي.