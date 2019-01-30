الأولى

أحرزت الكويت تقدما بسبعة مراكز على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية لرصد جهود مكافحة ظاهرة الفساد في القطاع العام في 180 دولة.

وأظهر المؤشر الذي أصدرته المنظمة من مقرها في برلين امس أن الكويت من ضمن دول قليلة تمكنت من احداث تقدم على صعيد مكافحة الفساد في قطاعات السياسة والادارة والاقتصاد في عام 2018.

وجاءت الكويت في المرتبة 78 على مؤشر (سي. بي. اي) لعام 2018 اثر حصولها على 41 درجة ما يعني تقدمها سبع درجات مقارنة بعام 2017 الذي ادرجت فيه الكويت في المرتبة 85 وحصلت فيه على 39 درجة على المؤشر ذاته. من جهته قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة المستشار عبدالرحمن النمش ان توجيهات القيادة السياسية للجهود الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة كان لها بالغ الأثر في دعم جهود الهيئة وتثبيت خطواتها الإصلاحية ما انعكس على نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام.

واكد في تصريح امس ان التقدم النسبي الذي حققته الكويت هذا العام في نتائج مؤشر مدركات الفساد يعد أمرا جيدا ويمثل دفعة قوية نحو زيادة الجهود الرامية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأعرب النمش عن تطلعه الى أن تحقق الجهود التي تقوم بها الحكومة بصفة عامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد بصفة خاصة والتي كان من أبرزها اعداد واطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد نتائج أكثر ايجابية وتقفز بالكويت الى مكانتها المستحقة اللائقة على هذا المؤشر وباقي المؤشرات الدولية ذات العلاقة في الأعوام المقبلة.

ويأتي التقدم الذي احرزته الكويت في وقت اشار التقرير الى تعثر جهود مكافحة الفساد في معظم الدول وفشلها في مكافحة الظاهرة، الامر الذي يفاقم وفقا للمنظمة ازمة الديموقراطية ويهدد مؤسساتها لا سيما في وقت تجنح فيه دول كثيرة الى الانظمة السياسية الشعبوية.

وحذر التقرير من تفاقم الظاهرة قائلا: ان الفساد ينخر تدريجيا في المؤسسات الديموقراطية الامر الذي يجعل المؤسسات المعنية فعليا بمكافحته عاجزة عن التصدي له.