الأولى

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أمس بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في اطار زيارة النائب الأول الرسمية لدولة الامارات العربية المتحدة. وقد نقل النائب الأول خلال اللقاء تحيات سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد إلى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولدولة الامارات وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار. كما أعرب خلال اللقاء عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعوته الكريمة لزيارة بلده الثاني الامارات والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشهده من تعاون ونمو مستمر على مختلف الأصعدة والمجالات.

وأكد خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في شتى المجالات لتحقيق النهضة الشاملة وفتح أفق التعاون من خلال المزيد من التشاور والتنسيق بين الجانبين في هذا المجال.