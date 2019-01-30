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قالت وزارة الشؤون امس انها تنسق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لاستيراد البيض من الخارج عن طريق الشراء المباشر بواسطة الجمعيات التعاونية لتعويض النقص بالسوق المحلي. واضاف الوكيل المساعد لشؤون التعاون المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد العزيز شعيب في تصريح صحافي ان الوزارة ممثلة بقطاع التعاون قامت بجولات تفتيشية على اكثر من 60 جمعية تعاونية وتبين لها وجود نقص بالمخزون الاستراتيجي للبيض. واكد حرص الوزارة على تأمين السلع الاساسية وتوفيرها بشكل دائم للمساهمين والمستهلكين مشيدا بقرار وزارة التجارة حظر تصدير البيض المحلي والمستورد لمدة شهر.

ولفت الى ان الشؤون لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات والسبل التي تكفل توافر جميع السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاج اليها المستهلك.