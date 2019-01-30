الأولى

اكد مدير عام هيئة القوى العاملة أحمد الموسى، ان قرار تعديل نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حدد النسب بناء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وقال انه روعي في القرار أن يكون شاملاً ويتيح للعمالة الوطنية فرص دخول القطاع الخاص، لافتا الى أن القرار سوف يطبق بدءا من يونيو 2019 وسوف يفرض على الجهات التي لا تتقيد بالنسب المقررة رسوما اضافية قدرها 300 دينار سنويا عن كل تصريح عمل أو اذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسب المذكورة. وعبر الموسى عن رغبته في أن يكون هذا القرار ملبياً لطموح المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص.

