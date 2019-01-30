وطن النهار

أعلن مشروع «امنية» لتدوير البلاستيك عن تعاون بيئي مع مجموعة عبدالرزاق عبدالحميد الصانع واولاده، ومياه ابراج، وفندق الريجنسي، بهدف نشر الوعي بمفهوم فرز النفايات من المصدر، وتفعيل قانون حماية البيئة، والحد من وصول النفايات الى المرادم والتخلص منها بطريقة صحيحة بإعادة تدويرها. واعربت فرح شعبان احد مؤسسي مشروع «امنية» عن جزيل شكرها لهذه المبادرة من جميع الاطراف، وهي تعتبر رعاية كريمة جدا من القطاع الخاص لدعم مشروع كويتي صغير، والاخذ بيده لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، ونحن نشهد ما آمنا به منذ البداية بأن مجتمعنا هو التغيير.

